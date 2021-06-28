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Wappie Marsja heeft snot
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348 views • June 28, 2021
Daar is wappie Marsja van Kilsdonk weer eens en lachend zegt ze: "Oh jee, oh jee! Ik heb de Deltavariant!"
Maar dat is natuurlijk een meer dan dom grapje van haar, maar ze heeft wel snot, keelpijn en hoofdpijn maar dat is pure assentiepijn.
Er bestaalt namelijk geen corona. Corona is een griepvirus wat al sinds 1960 bestaat en dan alleen in de maanden februari en maart.
Maar ja, in de zomer is er dus geen griep dus hebben ze maar de Deltavariant verzonnen.
Gekkie Marsja is te lui om wat te doen en laat haar zoontje daarom maar aanmodderen en transmuteert gezellig verder.
Koekoek.
Maar dat is natuurlijk een meer dan dom grapje van haar, maar ze heeft wel snot, keelpijn en hoofdpijn maar dat is pure assentiepijn.
Er bestaalt namelijk geen corona. Corona is een griepvirus wat al sinds 1960 bestaat en dan alleen in de maanden februari en maart.
Maar ja, in de zomer is er dus geen griep dus hebben ze maar de Deltavariant verzonnen.
Gekkie Marsja is te lui om wat te doen en laat haar zoontje daarom maar aanmodderen en transmuteert gezellig verder.
Koekoek.
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