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Auringon hyrrävoima loppui just nyt
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42 views • May 12, 2021
Jahveh antoi minun onnistua mittaamaan auringon yhteyttämisessä käytetyn hyrrävoiman loppumisen tyhjöviirissä juurikin
10. päivä toukokuula klo 20! Tämä on erittäin tärkeä havainto! Kasvit käyttävät bi-parallelo-direktionaalista tyhjiö-rotaatio- spin-polarisaatiota omnijakautuvassa
difuusorissa eri aallonpituuksien jakokanavassa pääkanavan ollessa 260 nanometriä. Tätä käytetään sokereiden muodostamiseen. Itse
pelkkä tyhjiöviiri kuvastaa kasvuspinnin siirtymää auringostä kasvien käytettäväksi ja siirrettäväksi sinne missä sitä eniten tarvitaan.
10. päivä toukokuula klo 20! Tämä on erittäin tärkeä havainto! Kasvit käyttävät bi-parallelo-direktionaalista tyhjiö-rotaatio- spin-polarisaatiota omnijakautuvassa
difuusorissa eri aallonpituuksien jakokanavassa pääkanavan ollessa 260 nanometriä. Tätä käytetään sokereiden muodostamiseen. Itse
pelkkä tyhjiöviiri kuvastaa kasvuspinnin siirtymää auringostä kasvien käytettäväksi ja siirrettäväksi sinne missä sitä eniten tarvitaan.
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