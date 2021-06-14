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14.06.2021. В тексте закона об эвакуации нет ни слова о возврате домой! (Выпуск № 205 часть II (2)).
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5959 views • June 11, 2021
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Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:08 Письмо слушателя. Про физику.
03:18 Письмо слушателя. Раб Божий.
05:06 Письмо слушателя. Про пост в понедельник.
07:10 Письмо слушателя. О записках.
14:12 Письмо слушателя. О биометрии и церкви.
17:16 Письмо слушателя. ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕКИЙ ПЛАН.
19:52 Мастер и Маргарита | 1 Серия. https://www.youtube.com/watch?v=vTgBQvpTmyY.
29:50 ВНИМАНИЕ! НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ! ТОЛЬКО УЖЕ ИЗ ИНДИИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРИБ ПО ПЦР-ТЕСТУ. https://t.me/PRAVDASILNEE/997.
30:12 Письмо слушателя. О своем дне рождении.
34:02 Письмо слушателя. О сыроедении.
39:05 Чистотел. Природный лекарь.Как заготовить сок. https://www.youtube.com/watch?v=7cKTTB5qVfA.
43:35 ЧИСТКА СОСУДОВ ОТ ХОЛЕСТЕРИНА ПОЛЕЗНАЯ НАСТОЙКА ИЗ ПОБЕГОВ ХВОЙНИКОВ. https://www.youtube.com/watch?v=Nlg4iN0hqes.
44:54 Квашеная крапива - первая заготовка на зиму. https://www.youtube.com/watch?v=wQ_VJhLKef4.
46:17 Николай Данилович Матрусов. Новая передача о святом Царе. https://www.youtube.com/watch?v=nCuoaLBcFB0&;list=TLPQMDEwNjIwMjH2dZAcYLjxYg&index=5.
53:21 Письмо слушателя. О Сергии Романове.
56:32 Письмо слушателя. Последствия вакцинации.
Сегодня мы ответим на различные вопросы слушателей нашего канала. Поговорим о новой волне пандемии в Индии. Также узнаем о полезных свойствах наших обычных растений, и, как и для чего их использовать. Послушаем о путешествии царя Николая Второго.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:08 Письмо слушателя. Про физику.
03:18 Письмо слушателя. Раб Божий.
05:06 Письмо слушателя. Про пост в понедельник.
07:10 Письмо слушателя. О записках.
14:12 Письмо слушателя. О биометрии и церкви.
17:16 Письмо слушателя. ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕКИЙ ПЛАН.
19:52 Мастер и Маргарита | 1 Серия. https://www.youtube.com/watch?v=vTgBQvpTmyY.
29:50 ВНИМАНИЕ! НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ПАНДЕМИЯ! ТОЛЬКО УЖЕ ИЗ ИНДИИ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРИБ ПО ПЦР-ТЕСТУ. https://t.me/PRAVDASILNEE/997.
30:12 Письмо слушателя. О своем дне рождении.
34:02 Письмо слушателя. О сыроедении.
39:05 Чистотел. Природный лекарь.Как заготовить сок. https://www.youtube.com/watch?v=7cKTTB5qVfA.
43:35 ЧИСТКА СОСУДОВ ОТ ХОЛЕСТЕРИНА ПОЛЕЗНАЯ НАСТОЙКА ИЗ ПОБЕГОВ ХВОЙНИКОВ. https://www.youtube.com/watch?v=Nlg4iN0hqes.
44:54 Квашеная крапива - первая заготовка на зиму. https://www.youtube.com/watch?v=wQ_VJhLKef4.
46:17 Николай Данилович Матрусов. Новая передача о святом Царе. https://www.youtube.com/watch?v=nCuoaLBcFB0&;list=TLPQMDEwNjIwMjH2dZAcYLjxYg&index=5.
53:21 Письмо слушателя. О Сергии Романове.
56:32 Письмо слушателя. Последствия вакцинации.
Сегодня мы ответим на различные вопросы слушателей нашего канала. Поговорим о новой волне пандемии в Индии. Также узнаем о полезных свойствах наших обычных растений, и, как и для чего их использовать. Послушаем о путешествии царя Николая Второго.
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