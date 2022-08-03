Почему идет такая борьба через начертание( вакцинацию) за ДНК человека.?? Доказательство существования Бога в ДНК!!

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Ученые нашли доказательство существования Бога в коде ДНК. Но что же они нашли в коде ДНК, что заставило их поверить в существование Бога. Доказательства существования Бога были найдены учеными в сложности ДНК (Код Бога или Геном Бога).Как известно, компьютерная программа представляет собой серию двоичных чисел, т.е. единиц и нулей. Эта последовательность 1 и 0 дает компьютеру инструкции, что делать. Точно так же все функции, происходящие внутри клетки тела, контролируются невероятно сложным и чрезвычайно длинным кодом, записанным в ДНК, которая находится в ядре всех клеток нашего тела.

Но теперь возникает вопрос, как этот сложный код ДНК убедил ученых в присутствии Бога.

Давайте поймем это на простом примере.

Предположим, вы идете по пляжу и вдруг видите послание, написанное на пляжном песке. Послание гласит: "Майкл - мой лучший друг". Тогда какова вероятность того, что это сообщение было написано случайными волнами. Вы скажете: "Нет, это невозможно, как эти волны океана могут написать такое сообщение. Это сообщение - информация, которая должна была прийти от интеллекта.

Поэтому мы не можем игнорировать разум, стоящий за таким простым осмысленным сообщением, несущим информацию. Итак, смысл в том, что информация исходит от интеллекта.

По словам доктора Фрэнсиса Коллинза, директора проекта "Геном человека", можно "думать о ДНК как об обучающем сценарии, программном обеспечении, сидящем в ядре клетки".

Если мы увидим сложность кода, записанного в ДНК, то это поразит ваш разум. Буквы языка программирования, записанного в ДНК, - это A, T, G и C, так же как буквы компьютерного языка программирования - единица и ноль. То, что будет делать компьютер, определяется заложенной в его память программой, которая может состоять из сотен и тысяч букв. Точно так же все функции организма определяются кодом ДНК, копия которого находится в каждой клетке тела. Длина этого кода ДНК составляет почти 3 миллиарда букв, а его инструкции записаны в виде различных последовательностей и расположений четырех букв A, T, G и C. Уникальная комбинация этих букв дает клетке инструкции по выполнению чрезвычайно сложных функций организма. Эти 4 буквы кода ДНК A, T, G, C на самом деле являются названиями четырех химических веществ.

Это аденин, тимин, гуанин и цитозин, которые соответственно обозначают буквы A, T, G и C.

Как 110001010101101 является примером инструкции компьютерной программы на двоичном языке с буквами 1 и 0. Аналогично

AGAGTGGCTCACTCCTGAA - это пример инструкции в коде ДНК, записанной с помощью четырех букв A, T, G и C.

Теперь снова вспомните пример послания, написанного на пляже. Для передачи информации нужен разум. Как можно пренебречь бесконечно разумным сверхразумом, который написал этот невероятно длинный, плотный и сложный код из 3 миллиардов букв внутри ядра каждой клетки.

Кто поместил этот код туда. Случайно ли это? Знаете ли вы, насколько сложен этот код ДНК?

В коде ДНК содержится вся информация, из которой состоит организм. Все особенности, которые делают вас человеком, все качества и черты, которыми вы обладаете, все химические реакции, происходящие в вашем теле, и многое другое. Этот код передается следующим поколениям. Именно по этой причине ребенок имеет много черт, схожих с его родителями. Интересно отметить, что ребенок имеет 99,5% ДНК своих родителей.

Все, что происходит внутри клетки, контролируется кодом ДНК, написанным на языке 4 букв A, T, G и C. Мало того, этот код содержит инструкции по самовосстановлению. Этот код из 3 миллиардов букв копируется в новые клетки перед смертью клетки, поэтому информация не теряется после смерти клетки. Все эти невероятно сложные функции выполняются кодом ДНК с чрезвычайно высокой скоростью, и вы этого даже не замечаете. Поэтому очевидно, что работа по написанию этой программы находится за пределами возможностей человеческого разума. Ни одна программа никогда не была написана случайно. Если вы программист, вы можете понять, сколько интеллекта, концентрации, творчества, боли и времени требуется, чтобы написать простой код из нескольких сотен слов, если мы хотим добиться выполнения задачи, дав указания машине. Может ли эта компьютерная программа быть написана без интеллектуального программиста сама по себе, случайно. Нет...



