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Πουλημένοι (Οι ΠΡΟΔΟΤΕΣ της Μακεδονίας μας)
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8 views • December 26, 2019
Στις 25 Ιανουαρίου 2019, η άθλια μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το "Ποτάμι" και τα κουρέλια που προήλθαν από διάφορα μικρότερα κόμματα και υπό την ένοχη/προδοτική ανυπαρξία του προέδρου της Δημοκρατίας, ΠΟΥΛΗΣΑΝ τη Μακεδονία μας.
Κόντρα στη βούληση των εκατομμυρίων Ελλήνων, που κατέκλεισαν τους δρόμους και τις πλατείες, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην προδοσία, τα πιόνια των ξένων αποικιοκρατών, ψήφισαν την αναγνώριση "Μακεδονικής" εθνότητας, "Μακεδονικής" γλώσσας και "Μακεδονικού" λαού, καθώς και την αναγνώριση του κρατιδίου των Σκοπίων με το όνομα "Βόρεια Μακεδονία".
*Επισημαίνεται, πως κανένας από όσους συμμετείχαν στην ψηφοφορία δεν εξελέγη με σταυρό προτίμησης από τους πολίτες, αφού οι τελευταίες εθνικές εκλογές είχαν γίνει με λίστα.
Τίποτα δεν κρίθηκε. Τίποτα δεν τελείωσε. Ο ελληνικός λαός, θα έχει τον τελευταίο λόγο.
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ.-
Κόντρα στη βούληση των εκατομμυρίων Ελλήνων, που κατέκλεισαν τους δρόμους και τις πλατείες, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην προδοσία, τα πιόνια των ξένων αποικιοκρατών, ψήφισαν την αναγνώριση "Μακεδονικής" εθνότητας, "Μακεδονικής" γλώσσας και "Μακεδονικού" λαού, καθώς και την αναγνώριση του κρατιδίου των Σκοπίων με το όνομα "Βόρεια Μακεδονία".
*Επισημαίνεται, πως κανένας από όσους συμμετείχαν στην ψηφοφορία δεν εξελέγη με σταυρό προτίμησης από τους πολίτες, αφού οι τελευταίες εθνικές εκλογές είχαν γίνει με λίστα.
Τίποτα δεν κρίθηκε. Τίποτα δεν τελείωσε. Ο ελληνικός λαός, θα έχει τον τελευταίο λόγο.
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ.-
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