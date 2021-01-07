Οι αποκαλύψεις ΣΟΚ για τους παιδόφιλους επώνυμους του Isaak Kappy

Μετά το βίντεο της αποκάλυψης των ονομάτων, ακολουθεί η διαφήμιση του άντρου των παιδεραστων, το νησί του Τζέφρι Επσταιν στο Trip advisor,!

Αμεσως μετά εικόνες από τις εγκαταστάσεις του «θερέτρου» που δείχνουν μικρά παιδιά να δουλεύουν ως προσωπικό «εξυπηρέτησης» κ ακολουθεί μια συνέντευξη του Δικηγόρου Lin Wood που αναφέρεται στην «αυτοκτονία» του Ισαακ Καππυ μερικές μέρες μετά αφού κατονόμασε δημόσια (με τον δικό του ιδιόρρυθμο τρόπο) παρά πολλούς επώνυμους !