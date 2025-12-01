Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΑΓ(Ρ)ΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΠΑΛΙ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ - ΒΟΘΡΟΛΟΜΑΙΟ (Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2025, Φανάρι https://rumble.com/v72h53s-the-antichrist-pope-of-rome.html . ΠΗΓΗ: Ecumenical Patriarchate - Οικουμενικό Πατριαρχείο, από την ανίερη «Θεία» Λειτουργία στο Φανάρι, στο χρονικό διάστημα 3:54:50 (3 ώρες και 55 λεπτά) έως 3:57:00 του βίντεο https://www.youtube.com/live/OMIAoFexXOY ).





"Γιατί κακοφαίνεται σὲ κάποιους, ὅταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὀνοματίζη τὸν Πάπα ἀντίχριστο; Κανεὶς αἱρετικὸς δὲν τόλμησε νὰ θεσπίση διὰ τὸν ἑαυτό του, ὅσα ἐθέσπισε ὁ Πάπας δι᾽ ἑαυτόν. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τὸν ὠνομάτισε ἀντίχριστο 200 χρόνια, πρὶν ὁ ἴδιος ὁ Πάπας διὰ τῶν δύο Βατικανίων Συνόδων καθιερώση τὸν ἑαυτό του ὡς τὸ μοναδικὸ πρόσωπο, τὸ ὅποιο φέρει τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἄρα ὁ ἴδιος ὁ Πάπας ἐπικύρωσε στὴν πρᾶξι τὴν περὶ τοῦ ἑαυτοῦ του προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ.

Ἰδοὺ ἡ ἀπόδειξι διὰ τῶν ἄρθρων τῶν Βατικανίων δογματικῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων:

“Ὁ Πάπας... εἶναι ἄνθρωπος Θεός... ἡ δὲ ἐξουσία του εἶναι ἀπεριόριστη... (ἡ ὁποία) ἐκτείνεται στὰ οὐράνια, τὰ γήϊνα καὶ τὰ καταχθόνια...”.

“Ὁ Πάπας... εἶναι ἀλάθητος ὅπως ὁ Θεός... ἔχει τὴ δύναμη νὰ κάνει καθετί, ποὺ ὁ Θεὸς κάνει... Τοποτηρητὴς τοῦ Θεοῦ”.

“Ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ διορθώνει καθετί, τὸ ὁποῖον θεωρεῖ ἀναγκαῖο μέσα στὴν Καινὴ Διαθήκη. Δύναται νὰ μεταβάλλει καὶ τὰ ἴδια τὰ Μυστήρια, ποὺ ἔχουν ὁριστεῖ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστό”.

“ Ὁ Πάπας εἶναι πιὸ ψηλὰ ἀπ’ ὅλους τοὺς νόμους”.

“Ἂν ὁ Πάπας ἀποφασίσει ἐνάντια στὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ διορθωθεῖ, νὰ μεταβληθεῖ”.

“Ὁ Πάπας εἶναι τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας καὶ ἀνταύγειά της. Ὁ Πάπας εἶναι τὸ πᾶν ἐπὶ πάντων καὶ πάντα δύναται”8. (!)

Μήπως εἴπατε τίποτα;"... (Σ. Νόσωφ, «Ὁ Παπισμὸς καὶ οἱ ἀγῶνες του κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας». Μετάφρ. Χαρ. Ἰ. Ἀσιώτη 1997, σελ. 23, 24, 25, 27. –Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος Μπιλάλη, «Ὀρθοδοξία καὶ Παπισμός», Ἀθῆναι 1988, βλ. τὰ κεφάλαια περὶ τῶν δύο Βατικανίων Συνόδων – Πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, «Πῶς ἔγινε ὁ Πάπας ἀλάθητος», Ἀθῆναι–Τρίκαλα 2002. Εἶναι λάθος μας ποὺ δὲν μεταφράστηκαν στὰ Ἑλληνικὰ ὅλα τὰ ἄρθρα τῶν δύο Βατικανίων Συνόδων, ὥστε νὰ ἀντικρουστοῦν ὅλες οἱ αἱρετικὲς πλάνες περὶ Πρωτείου καὶ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα, περὶ καταργήσεως τοῦ Συνοδικοῦ πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας, περὶ καταργήσεως βασικὰ τῆς Ἐκκλησίας)... https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .

Δείτε αναλυτικά στο άρθρο "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, Ο ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΝ ΑΛΑΣ" https://freevolition.gr/euthimia.htm , το άρθρο – μελέτη της μοναχής Ευθυμίας, Ηγουμένης της Ι.Μονής Αγίου Κοσμά Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί απάντηση σε όσους αμφισβητούν την διδαχή του αγίου Κοσμά «τον Πάπα να καταράσθε». Πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 30/7/2010, Σελίς 7η, ΕΤΟΣ Ν΄ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1842 .

Επιπλέον δείτε την προφητεία για τον αντίχριστο "αλάθητο" αιρετικό Πάπα της Ρώμης με αρίθμηση 90) «Τον Πάπαν να καταράσθε, διότι αυτός θα είναι η αιτία» από το βιβλίο "ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ" του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ στην Ιστοσελίδα http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=42718 .





