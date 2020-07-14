Grande festa multikulti no Tamariz (Estoril) - Censurado pelo YouTube

«Uma rixa na praia do Tamariz, no Estoril, deixou dois jovens de 16 anos feridos após esfaqueamento. O desentendimento envolveu dezenas de pessoas que se encontravam naquele local ao final da tarde de sábado, noticia a TVI24.



Segundo aquele canal de televisão, que contactou o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, os dois jovens foram assistidos na praia e depois encaminhados para o hospital de Cascais.»