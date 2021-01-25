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Nous sommes les gardiens de l'Humanité - CDL74 - Jean-Jacques Crevecoeur
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10 views • January 25, 2021
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Plutôt que d'accepter d'être traités de complotistes, de conspirationnistes ou de covidiots, pourquoi ne pas nous appeler par notre nom ? Et reconnaître que nous sommes les gardiens de l'humanité ?
Quelques références pratiques :
— la vidéo d'hommage aux héros : https://www.youtube.com/watch?v=Dc4J5kqGsFk
— l'interview d'Idriss Aberkane : https://www.youtube.com/watch?v=v3y5m0QsH7U
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 25 janvier 2021
Plutôt que d'accepter d'être traités de complotistes, de conspirationnistes ou de covidiots, pourquoi ne pas nous appeler par notre nom ? Et reconnaître que nous sommes les gardiens de l'humanité ?
Quelques références pratiques :
— la vidéo d'hommage aux héros : https://www.youtube.com/watch?v=Dc4J5kqGsFk
— l'interview d'Idriss Aberkane : https://www.youtube.com/watch?v=v3y5m0QsH7U
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