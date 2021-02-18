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Dommages causés par le vaccin Covid-19
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734 views • February 18, 2021
Dommages causés par le vaccin Covid-19 - le dialogue public avec tous les professionnels se fait attendre.
Parallèlement à la vague de vaccination contre la Covid-19, les rapports sur les dommages et les décès dus aux vaccins s'accumulent, en particulier dans les médias alternatifs. De nombreux experts l'avaient prédit. Mais ils ont été ignorés ou discrédités par la politique et les principaux médias. Le dialogue public avec tous les experts n'est-il pas plus que nécessaire depuis longtemps ?
[lire la suite : www.kla.tv/18075]
Parallèlement à la vague de vaccination contre la Covid-19, les rapports sur les dommages et les décès dus aux vaccins s'accumulent, en particulier dans les médias alternatifs. De nombreux experts l'avaient prédit. Mais ils ont été ignorés ou discrédités par la politique et les principaux médias. Le dialogue public avec tous les experts n'est-il pas plus que nécessaire depuis longtemps ?
[lire la suite : www.kla.tv/18075]
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