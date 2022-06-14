THIS IS GROWING IN THE HEARTS OF THE VAXXED POISENATED - POISONED AND TRICKED HUMAN BEINGS - WE WARNED YOU! - GLOWING VEINS AND MYOCARDITUS HEARTS ATTACKS SOARING LATELY! ????????? HERES WHY!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
WE WARNED YOU DESTRUCTION OF THE TEMPLE - https://www.bitchute.com/video/jdhxKKMnd8dW/
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668
THE REAL EPIDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/11a980a8-de02-4703-b31c-8e438032b7f4
vaxxed guy is transforming into a bug! see it -BELIEVE IT! -https://www.bitchute.com/video/wMfPHMJLeJgk/
THE SCORE WITH REV CHRISTINE 10,000 BEEF CATTLE DEAD IN 1 GO - https://www.brighteon.com/831daf59-0782-4ecf-b631-c897172a615b
NASA IS SPRAYING US ALL WITH LITHIUM - https://www.bitchute.com/video/OXNh3gbtMVv0/
MEET YOUR COMMON ENEMY - https://www.brighteon.com/526d724a-6c14-458f-9b81-1d2482ca0bf9
SUDDEN DEATH SYNDROME EXPOSED - ITS VAXX EUGENICS FOLKS! https://www.bitchute.com/video/uJjWx4Ip9U4I/
EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs
GOOGLE VAIDS - https://www.brighteon.com/25d609bb-ad00-479d-97d9-8a8978f776ff
DOCTORS BAFFLED AND AMAZED!?????? - https://www.brighteon.com/0226881d-15a7-4cbd-abd9-8101a630b04e
WHAT THE HELL IS IN THESE SHOTS - https://www.brighteon.com/9081dc45-b8ec-4794-b366-54c0be7932af
PREDICTIVE PROGRAMMING CANT YOU SEE IT? -https://www.brighteon.com/2d58529a-2d63-44ab-8470-472e0248e84c
bad move boris! - https://www.bitchute.com/video/eLv0hZB426LT/