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THIS IS GROWING IN THE HEARTS OF THE VAXXED POISENATED - POISONED AND TRICKED HUMAN BEINGS - WE WARNED YOU! - GLOWING VEINS AND MYOCARDITUS HEARTS ATTACKS SOARING LATELY! ????????? HERES WHY!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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1004 views • June 14, 2022

WE WARNED YOU DESTRUCTION OF THE TEMPLE - https://www.bitchute.com/video/jdhxKKMnd8dW/

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON CHIPPED BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668

THE REAL EPIDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/11a980a8-de02-4703-b31c-8e438032b7f4

vaxxed guy is transforming into a bug! see it -BELIEVE IT! -https://www.bitchute.com/video/wMfPHMJLeJgk/

THE SCORE WITH REV CHRISTINE 10,000 BEEF CATTLE DEAD IN 1 GO - https://www.brighteon.com/831daf59-0782-4ecf-b631-c897172a615b

NASA IS SPRAYING US ALL WITH LITHIUM - https://www.bitchute.com/video/OXNh3gbtMVv0/

MEET YOUR COMMON ENEMY - https://www.brighteon.com/526d724a-6c14-458f-9b81-1d2482ca0bf9

SUDDEN DEATH SYNDROME EXPOSED - ITS VAXX EUGENICS FOLKS!  https://www.bitchute.com/video/uJjWx4Ip9U4I/

EUSTICE MULLINS - THE CURSE! - https://www.youtube.com/watch?v=zX8d479fsRs

GOOGLE VAIDS - https://www.brighteon.com/25d609bb-ad00-479d-97d9-8a8978f776ff

DOCTORS BAFFLED AND AMAZED!?????? - https://www.brighteon.com/0226881d-15a7-4cbd-abd9-8101a630b04e

WHAT THE HELL IS IN THESE SHOTS - https://www.brighteon.com/9081dc45-b8ec-4794-b366-54c0be7932af

PREDICTIVE PROGRAMMING CANT YOU SEE IT? -https://www.brighteon.com/2d58529a-2d63-44ab-8470-472e0248e84c 

bad move boris! - https://www.bitchute.com/video/eLv0hZB426LT/

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