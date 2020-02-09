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Nya Dagbladet avslöjar: Bonnierimperiets skyskrapa ett tomt skal
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19 views • February 09, 2020
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Nya Dagbladet besökte tillsammans med NewsVoice DN-skrapan för att ställa frågor till Expressen och Dagens Nyheter angående censuren av det medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige på Youtube.
Väl på plats framkom det att varken Dagens Nyheter eller Expressen håller till i byggnaden, och inte har gjort det sedan länge.
Reporter: Markus Andersson, Nya Dagbladet
Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice
Nya Dagbladet besökte tillsammans med NewsVoice DN-skrapan för att ställa frågor till Expressen och Dagens Nyheter angående censuren av det medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige på Youtube.
Väl på plats framkom det att varken Dagens Nyheter eller Expressen håller till i byggnaden, och inte har gjort det sedan länge.
Reporter: Markus Andersson, Nya Dagbladet
Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice
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