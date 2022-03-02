UKRAINE | Corruption désinhibée : Quand Joe Biden se vantait d’avoir fait virer un procureur pour sauver les miches de son fils

Le Vlogue 61 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

40 views • March 02, 2022



Ne voulant pas que cette corruption soit révélée au grand jour, Joe Biden est passé à l'action, utilisant les garanties de prêt américaines comme otage tout en exigeant le licenciement de Shokin.

Étonnamment, Joe Biden se vante aujourd'hui de ses actions dans cette affaire. »



Source de la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY

================================

Mon blogue :

https://www.margueriterothe.com/



GAB : 🐸

https://gab.com/MargueriteRothe



Mes chaînes vidéo :

https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation) « En 2016, le procureur général ukrainien Viktor Shokin, dans son enquête sur la corruption impliquant Burisma Holdings, une société de gaz naturel, avait identifié Hunter Biden comme le bénéficiaire de plus de 3 000 000 $ de la part de la société.Ne voulant pas que cette corruption soit révélée au grand jour, Joe Biden est passé à l'action, utilisant les garanties de prêt américaines comme otage tout en exigeant le licenciement de Shokin.Étonnamment, Joe Biden se vante aujourd'hui de ses actions dans cette affaire. »Source de la vidéo :================================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo : https://odysee.com/ $/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation) Keywords corruptionukrainegas

Show More