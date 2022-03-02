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UKRAINE | Corruption désinhibée : Quand Joe Biden se vantait d’avoir fait virer un procureur pour sauver les miches de son fils
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40 views • March 02, 2022
« En 2016, le procureur général ukrainien Viktor Shokin, dans son enquête sur la corruption impliquant Burisma Holdings, une société de gaz naturel, avait identifié Hunter Biden comme le bénéficiaire de plus de 3 000 000 $ de la part de la société.
Ne voulant pas que cette corruption soit révélée au grand jour, Joe Biden est passé à l'action, utilisant les garanties de prêt américaines comme otage tout en exigeant le licenciement de Shokin.
Étonnamment, Joe Biden se vante aujourd'hui de ses actions dans cette affaire. »
Source de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY
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Ne voulant pas que cette corruption soit révélée au grand jour, Joe Biden est passé à l'action, utilisant les garanties de prêt américaines comme otage tout en exigeant le licenciement de Shokin.
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