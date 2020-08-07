Karantina’nın Neden Olduğu İkincil Etkiler - İnsanları Hayatları Boyu Etkileyecek Problemler

Dr. Erickson:Biraz da koronanın neden olduğu ikincil etkilerden bahsetmek istiyorum. Kovid-19 bizim sağlık sektörümüzü meşgul eden safhalardan sadece bir tanesi. Bu yaşadığımız karantinanın toplum üzerindeki etkileri neler oldu?Çocuk tacizi rakamlarında çok ciddi bir yükselme gördük.İşe gidemeyen, para kazanamayan, evde oturmak zorunda bırakıldığı için sinirlenen, içki içen, aile fertleri tarafından taciz edilen çocuk rakamlarında ciddi bir yükselme gördük. Bunlar kısa dönemli geçici problemler değil. Bunlar, mağdur olan çocukların hayatları boyunca hayatlarına negatif etkiler yaratacak ciddi problemler.Bunlar koronanın sadece ikincil etkileri. Bunları acil servislerde çalışan arkadaşlarımdan, öteki bölümlerde çalışan doktor arkadaşlarımdan duyuyorum.Aile içi şiddet, gözü morarmış, yüzü çizilmiş, evde dayak yemiş olan insanların hastaneye geldiğini görüyoruz. Ciddi şiddet vakaları, bunlar da hayat boyu insanların canını sıkacak problemler.Alkol bağımlılığı, anksiyete (şiddetli korku ve panik duygusu), depresyon, intihar girişimleri. Bölgenin polis amiri Dony Youngblood ile konuştum, onlardan alıyorum bu bilgileri. İntihar teşebbüsü rakamlarında ciddi bir yükselme var. Eğitim çok kötü vaziyette, ülkenin ekonomisi kötü zarar görmekte, tıbbi sahada çok zorlanıyoruz, personel sıkıntısı çekiyoruz.Bunlar benim her gün gördüğüm konular. Gazetede okumuyorum, çalıştığım yerlerde, kliniklerimde birebir gözüme çarpan gerçekler. San Diego’dan Fresno’ya kadar bu tip problemlerin toplumumuzda yavaş yavaş yükseldiğini gözlemliyoruz.Bunlar insanları hayat boyu etkileyecek problemler. Bu konuda çok net olmamız lazım.Aşırı Önlemler ve KarantinaGazeteci:O zaman sizin söylediklerinizden anladığımız, korona insanları öldürmüyor, fakat zaten hali hazırda bir sağlık sorunu varsa, korona da bunun üzerine eklenirse durumlarını ciddi hale getiriyor. Doğru mu anlıyoruz?Dolayısıyla diyorsunuz ki, herkesin karantinada olması, herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmiyor. Sadece bazı insanların uymasında gerek var. Bütün herkesin, sağlıklı insanların mesafeye uymaları, karantinada olmalarına gerek yok diyorsunuz. Doğru mu?Dr. Massihi:Evet, aynen öyle diyoruz. Eğer genç ve sağlıklıysanız niye kendinizi karantinaya alıyorsunuz? Karantina altında olmanız gerekmiyor. Hiçbir manası yok. Hasta insanları karantina altına almamız gerekiyor.Gazeteci:Bizim anladığımız, bazı insanlar virüs taşımlarına rağmen belirti göstermiyorlar ve korkulan bu insanların zayıf bünyeli insanların yanına gidip onlara virüs taşımaları.Dr. Massihi:Evet, aynen öyle diyoruz.Gazeteci:Bu yüzden genel karantina yapılıyor diye anlıyoruz. Doğru değil mi?Dr. Massihi:Korona virüsü taşıyan hastaların %25’i hiçbir belirti göstermiyorlar (Bu oranın sonradan %85-90 olduğu tespit edildi). Biz de bu yüzden yaygın bir şekilde test yapılması fikrini savunuyoruz. Ekonomiyi tekrar açmak için, ülkeyi tekrar açmak için çok yaygın bir şekilde test yapılması gerekir. Bundan kimsenin şüphesi yok.Bir de olaya tarihsel açıdan bakarsanız, mesela cüzzam hastalığını ele alalım. Mycobacterium leprae bunun latince ismi, cüzzam. Sadece hasta olanları izole edip karantinaya aldılar. Herkesi almadılar karantinaya. Yani sağlıklı insnaların karantinada olmasının bizce bir anlamı yok.Dr. Erickson:Bir virüsten kurtulmanın iki yolu vardır. 1, ya bu virüs kendi kendini yok ediyor zaman aşımında, 2, biz toplum olarak sürü bağışıklığı kazanıyoruz. Toplum bağışıklanması kazanıyoruz. Yüzyıllar boyunca toplum olarak her türlü virüse karşı bağışıklık kazandık. Virüsler insan vücudunda ölüme yol açıyor. Grip de insanları öldürüyor, nezle de insanları öldürüyor, korona da insanları öldürüyor. Bu net ama biz insan nesli olarak vücudumuza giren virüslere karşı bağışıklık geliştirebilme yetisine sahibiz. Ve Dünya üzerinde yaşayan insanların %95’i için bu geçerli. Ve şimdi bizim elimizde artık istatistiki bilgiler var. Karantinada olan insanlara bakıyoruz, karantinaya girmeyen insanlara bakıyoruz. Bu iki grup arasında virüsten zarar görmeleri açısından çok fazla bir fark yok. Öyleyse niye biz karantina yapıyoruz?Gazeteci:O zaman siz karantinanın kaldırılmasını, insanların dışarı çıkmasını güvenli buluyor musunuz?Dr. Erickson: Evet, ben dışarıda dolaşıyorum ve yüzümde de maske yok.Videonun tamamı:Amerikalı Doktorların 5 Milyon İzlenip Silinen Covid-19 Açıklamaları