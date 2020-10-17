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Homilia 29º Domingo do Tempo Comum – Ano B (17.10.2021)
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10 views • December 23, 2021
Primeira Leitura: Is 53,10-11
Oferecendo sua vida em expiação,
ele terá descendência duradoura.
Salmo responsorial: Sl 32,4-5.18-19.20 e 22 (R.22)
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
pois, em vós, nós esperamos!
Segunda Leitura: Hb 4,14-16
Aproximemo-nos com confiança, do trono da graça.
Evangelho: Mc 10,35-45
O Filho do Homem veio para dar a
sua vida como resgate para muitos.
Oferecendo sua vida em expiação,
ele terá descendência duradoura.
Salmo responsorial: Sl 32,4-5.18-19.20 e 22 (R.22)
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
pois, em vós, nós esperamos!
Segunda Leitura: Hb 4,14-16
Aproximemo-nos com confiança, do trono da graça.
Evangelho: Mc 10,35-45
O Filho do Homem veio para dar a
sua vida como resgate para muitos.
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