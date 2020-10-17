Homilia 29º Domingo do Tempo Comum – Ano B (17.10.2021)

Primeira Leitura: Is 53,10-11

Oferecendo sua vida em expiação,

ele terá descendência duradoura.

Salmo responsorial: Sl 32,4-5.18-19.20 e 22 (R.22)

Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,

pois, em vós, nós esperamos!

Segunda Leitura: Hb 4,14-16

Aproximemo-nos com confiança, do trono da graça.

Evangelho: Mc 10,35-45

O Filho do Homem veio para dar a

sua vida como resgate para muitos.