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The Living Matrix 2009 (A Matriz Viva)
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112 views • November 12, 2021
“Nós conversamos com um grupo de dedicados cientistas, psicólogos, pesquisadores de bioenergética e terapeutas holísticos que estão descobrindo o potencial de cura em novos lugares.
E a medicina baseada na informação energética parece particularmente poderosa.”
O poder da informação.
Líderes da ciência estão examinando o corpo através da lente da física quântica. Eles descobriram que somos muito mais do que máquinas bioquímicas. Em vez disso, nossas células são emissores e receptores de informação, controlando a nossa saúde de uma forma que nunca se imaginou.
E a medicina baseada na informação energética parece particularmente poderosa.”
O poder da informação.
Líderes da ciência estão examinando o corpo através da lente da física quântica. Eles descobriram que somos muito mais do que máquinas bioquímicas. Em vez disso, nossas células são emissores e receptores de informação, controlando a nossa saúde de uma forma que nunca se imaginou.
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