The Living Matrix 2009 (A Matriz Viva)

“Nós conversamos com um grupo de dedicados cientistas, psicólogos, pesquisadores de bioenergética e terapeutas holísticos que estão descobrindo o potencial de cura em novos lugares.



E a medicina baseada na informação energética parece particularmente poderosa.”



O poder da informação.



Líderes da ciência estão examinando o corpo através da lente da física quântica. Eles descobriram que somos muito mais do que máquinas bioquímicas. Em vez disso, nossas células são emissores e receptores de informação, controlando a nossa saúde de uma forma que nunca se imaginou.