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CDL102 - Pourquoi je fais ce que je fais ? - Jean-Jacques Crevecoeur
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203 views • August 23, 2021
lundi 23 août 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL102:6
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f?
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
La conversation de ce lundi reprend une entrevue que Stéphane Blais (président-fondateur de la Fondation pour la Défense des Droits et Libertés du Peuple - FDDLP) avait sollicitée auprès de moi le 9 avril 2021. Je trouvais bon de vous livrer cette rencontre cordiale et humaine, remplie de simplicité et d'authenticité, après la conversation assez lourde de la semaine dernière consacrée au transhumanisme. Car ce sont les rencontres vraies et chaleureuses qui nous aideront à « tenir l'humanité encore vivante et vibrante ». Sinon, ce sont les psychopathes technocrates, affamés d'eugénisme et de transhumanisme, qui auront gagné définitivement la partie… et nous pourrons dire adieu à l'humanité, telle que nous voudrions la construire…
Donc, dans cette nouvelle CDL, pas de grandes révélations, pas de grandes analyses : juste avoir l'occasion, pour moi, de préciser pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis engagé dans ce combat de longue haleine, au risque de perdre ma réputation, ma crédibilité, ma liberté d'expression… Si un jour j'ai des petits-enfants, ou si un jour des jeunes gens m'interpellent en me demandant ce que j'ai fait pour éviter que ne s'instaurent une dictature et un gouvernement mondial, je sais que je pourrai les regarder droit dans les yeux et leur dire que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter cela. Tel est le message que je voulais vous faire passer cette semaine : « même si nous ne sommes pas sûrs de gagner, notre devoir de gardiens de l'Humanité est de persévérer pour affirmer et défendre, à travers nos actes, ce qui peut faire la beauté de la Vie en plénitude… »
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Odysée : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f?
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La conversation de ce lundi reprend une entrevue que Stéphane Blais (président-fondateur de la Fondation pour la Défense des Droits et Libertés du Peuple - FDDLP) avait sollicitée auprès de moi le 9 avril 2021. Je trouvais bon de vous livrer cette rencontre cordiale et humaine, remplie de simplicité et d'authenticité, après la conversation assez lourde de la semaine dernière consacrée au transhumanisme. Car ce sont les rencontres vraies et chaleureuses qui nous aideront à « tenir l'humanité encore vivante et vibrante ». Sinon, ce sont les psychopathes technocrates, affamés d'eugénisme et de transhumanisme, qui auront gagné définitivement la partie… et nous pourrons dire adieu à l'humanité, telle que nous voudrions la construire…
Donc, dans cette nouvelle CDL, pas de grandes révélations, pas de grandes analyses : juste avoir l'occasion, pour moi, de préciser pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi je suis engagé dans ce combat de longue haleine, au risque de perdre ma réputation, ma crédibilité, ma liberté d'expression… Si un jour j'ai des petits-enfants, ou si un jour des jeunes gens m'interpellent en me demandant ce que j'ai fait pour éviter que ne s'instaurent une dictature et un gouvernement mondial, je sais que je pourrai les regarder droit dans les yeux et leur dire que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter cela. Tel est le message que je voulais vous faire passer cette semaine : « même si nous ne sommes pas sûrs de gagner, notre devoir de gardiens de l'Humanité est de persévérer pour affirmer et défendre, à travers nos actes, ce qui peut faire la beauté de la Vie en plénitude… »
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