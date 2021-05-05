Alexandra Henrion-Caude : Origine du Sars-cov-2, brevet/scoop, actu 2e vague covid-19 & traitements

Interview du 29 octobre 2020 par le Magazine Nexus :

Le débat sur l’origine du virus reste plus que jamais ouvert : « Cette séquence (ndlr : présente dans le sars-cov2) découpable par le furine au milieu de protéines membranaires virales (ndlr : S1 et S2) a déjà fait l’objet d’un brevet. Là, cette séquence est idéalement située comme suggéré dans ce brevet », Alexandra Henrion-Caude, généticiennne.