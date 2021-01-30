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Άμβλωση: Η Σιωπηλή Κραυγή ενός Εμβρύου!!!!!!!
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50 views • January 30, 2021
Άμβλωση: Η Σιωπηλή Κραυγή ενός Εμβρύου!!!!!!!
Το ντοκυμαντέρ με ονομασία «Η Σιωπηλή Κραυγή» είναι ένα από τα λίγα ντοκυμαντέρ που δείχνουν την έκτρωση μέσα από την οθόνη του υπερηχογράφου. Ο Δρ. Bernard N. Nathanson αναλύει λεπτομερώς την διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει κατά σειρά μια σύντομη εισαγωγή, την επεξήγηση της διαδικασίας, μια έκτρωση μέσα από την οθόνη του υπερηχογράφου, και τέλος μερικά στοιχεία για την επίδραση της έκτρωσης στην κοινωνία.
Στήν Ελλάδα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 300.000 και πλέον αμβλώσεις! Τό αίμα τών αθώων καί ανυπεράσπιστων παιδιών μάς έχει πνίξει καί πληρώνουμε συνολικά ως κοινωνία τίς αμαρτίες μας.
Το ντοκυμαντέρ με ονομασία «Η Σιωπηλή Κραυγή» είναι ένα από τα λίγα ντοκυμαντέρ που δείχνουν την έκτρωση μέσα από την οθόνη του υπερηχογράφου. Ο Δρ. Bernard N. Nathanson αναλύει λεπτομερώς την διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει κατά σειρά μια σύντομη εισαγωγή, την επεξήγηση της διαδικασίας, μια έκτρωση μέσα από την οθόνη του υπερηχογράφου, και τέλος μερικά στοιχεία για την επίδραση της έκτρωσης στην κοινωνία.
Στήν Ελλάδα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 300.000 και πλέον αμβλώσεις! Τό αίμα τών αθώων καί ανυπεράσπιστων παιδιών μάς έχει πνίξει καί πληρώνουμε συνολικά ως κοινωνία τίς αμαρτίες μας.
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