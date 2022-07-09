Τα Lockdown είναι μέτρα εκβιαστικά για τον παγκόσμιο εμβολιασμο (Leana Wen) - ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ

21/09/2021 - Ακούστε αυτό που της ξέφυγε της Dr Leanna Wen σε μιαπρόσφατη συνέντευξη στο CNN.





Ποια είναι η κυρία ?





Leana Wen, Καθηγήτρια Πολιτικής Υγείας στο πανεπιστήμιο της George Washington.





Γράφει στην Washington Post και εμφανίζεται συχνά ως σχολιαστής στο CNN, MSNBC, BBC.





Επίσης βραβεύτηκε από το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ του DAVOS.





Είναι μεταξύ των νέων παγκόσμιων ηγετών και το 2019 προτάθηκε από το περιοδικό Time ως ένας από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους του κόσμου.





Συζητούσανε ότι πολλές Αμερικανικές πολιτείες όπως η Florida και το Texas ανοίγουν στο 100% και επομένως ο αριθμός των εμβολιασμών μειώνεται ραγδαία.





Σε ορισμένες Αμερικανικές Πολιτείες συνειδητοποιούν ότι μπορούν να επιστρέψουν να ζουν κανονικά ακόμη και χωρίς εμβολιασμούς και αυτό προφανώς την είχε εκνευρίσει.





Δώστε μεγάλη προσοχή στα λόγια της.





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