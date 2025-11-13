BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Revelando La Verdad - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
4 views • 2 days ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


El Dr. Brian Hooker, Director Científico de Children’s Health Defense (CHD), habló sobre la conferencia anual de CHD en Austin, centrada en la seguridad de las vacunas y su relación con el autismo. Destacó la importancia del papel de RFK Jr. en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a pesar de los desafíos burocráticos.

Hooker presentó Vaccine Forensics, un sitio web impulsado por inteligencia artificial que ofrece información imparcial sobre vacunas. Subrayó la censura de voces disidentes durante la pandemia de COVID-19 y la necesidad de que la IA democratice el conocimiento.

También abordó el tema de la agenda de despoblación, citando un estudio que estima 17 millones de muertes atribuidas a las vacunas contra el COVID-19. Finalmente, abogó por el uso de la IA para exponer el fraude en la seguridad de las vacunas y apoyar la misión de CHD.


vacunasinteligencia artificialforense de vacunasagenda de despoblacion
