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Mary Rodwell 2. - Földönkívüli hibridek vallomásai 2.rész
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11 views • August 26, 2021
Mary Rodwell 2. - Földönkívüli hibridek vallomásai 2. rész - Az Új Emberiség Felébresztése
A földönkívüli élményes hibrid gyerekek és felnőttek tapasztalatairól szóló kétrészes, mindösszesen kétórás előadásban Mary Rodwell sok összefüggést megvilágít, számos DNS-kutató és más tudós munkájára is hivatkozik. Az 1. rész itt: https://www.brighteon.com/bb73256c-84bd-4d0d-9833-51977ae624b9
Az egész exopolitikában két dolog van, ami igazán számít: a CE-5, azaz az emberek által tudatosan kezdeményezett kapcsolatfelvétel, és az újfajta, ufóélményes csillaggyermekek, akik az emberiség jövője.
Megtudhatjuk, hogy az "elraboltak" mit tanulnak "álmukban" a földönkívüli "iskolákban", milyen emberi és emberfeletti képességeken dolgoznak odafent, milyen kapcsolatban vannak az inkarnációik között a földönkívüli lelki és akár DNS-rokonaikkal, hogyan építik be ezeket az élményeiket a mindennapjaikba, valamint hogy az emberiségnek mi dolga velük, mit tanulhatunk mindezekből.
Nagy cikk a két részes előadásról további infókkal, pl. hivatkozott szakértők és megválaszolt kérdések a filmben, referencia irodalmak és filmek: https://wp.me/p2X0wC-1hJ
Címkék: exopolitika, felébredés, tudatosság, hibrid, gyerek, felnőtt, földönkívüli, ufóélményesek, magyar, alapfilmje, ufológia, idegenek, univerzum, élet
A földönkívüli élményes hibrid gyerekek és felnőttek tapasztalatairól szóló kétrészes, mindösszesen kétórás előadásban Mary Rodwell sok összefüggést megvilágít, számos DNS-kutató és más tudós munkájára is hivatkozik. Az 1. rész itt: https://www.brighteon.com/bb73256c-84bd-4d0d-9833-51977ae624b9
Az egész exopolitikában két dolog van, ami igazán számít: a CE-5, azaz az emberek által tudatosan kezdeményezett kapcsolatfelvétel, és az újfajta, ufóélményes csillaggyermekek, akik az emberiség jövője.
Megtudhatjuk, hogy az "elraboltak" mit tanulnak "álmukban" a földönkívüli "iskolákban", milyen emberi és emberfeletti képességeken dolgoznak odafent, milyen kapcsolatban vannak az inkarnációik között a földönkívüli lelki és akár DNS-rokonaikkal, hogyan építik be ezeket az élményeiket a mindennapjaikba, valamint hogy az emberiségnek mi dolga velük, mit tanulhatunk mindezekből.
Nagy cikk a két részes előadásról további infókkal, pl. hivatkozott szakértők és megválaszolt kérdések a filmben, referencia irodalmak és filmek: https://wp.me/p2X0wC-1hJ
Címkék: exopolitika, felébredés, tudatosság, hibrid, gyerek, felnőtt, földönkívüli, ufóélményesek, magyar, alapfilmje, ufológia, idegenek, univerzum, élet
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