Guerra Genetica Contra La Humanidad - Destacado de la entrevista 2
Brighteon Interview Highlight – Español
15 views • 19 hours ago

La Dra. Naomi Wolf habló sobre su investigación acerca de los efectos perjudiciales de las vacunas de ARNm, especialmente en la reproducción humana. Destacó los hallazgos de 109 informes elaborados por 3,500 médicos y científicos, que revelan que las vacunas alteran el funcionamiento de los ovarios, dañan la placenta y reducen la motilidad espermática.

Wolf señaló un aumento del 40% en la mortalidad materna y una disminución del 13 al 20% en los nacimientos en los países occidentales. También advirtió sobre los efectos transgeneracionales, incluyendo una posible infertilidad en futuras generaciones. Criticó a la administración Biden por continuar apoyando las vacunas y pidió rendición de cuentas y acción legislativa para abordar estos problemas.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

vacunafertilidadsalud femeninacontrol globalexpuesto
