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[VOSTFR] David Icke Discours lors du rassemblement 'S'unir pour la liberté' Londres 29 août 2020 [CENSURE YOUTUBE]
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10 views • June 15, 2021
Je tiens à m'excuser auprès de LbryTV, c'était en effet moi meme qui avait supprimé la vidéo en faisant une mauvaise manipulation sur le site donc pas de censure sur LbryTV.
Cette fois-ci, j'ai demandé l'autorisation à un youtubeur d'utiliser sa vidéo pour la traduire et il a répondu positivement comme vous pourrez le voir dans cette vidéo.
Cette fois-ci, j'ai demandé l'autorisation à un youtubeur d'utiliser sa vidéo pour la traduire et il a répondu positivement comme vous pourrez le voir dans cette vidéo.
Vidéo originale :
https://youtu.be/DOZQ58uTWdw
Sa chaine :
https://www.youtube.com/channel/UCoP27OyWjMhD3OwDtE66TqQ
Autorisation de l'auteur :
https://ibb.co/wBKj2tX
https://www.youtube.com/watch?v=DOZQ58uTWdw&;lc=UgyrF2_AFomwEym7VnB4AaABAg
Voilà merci à vous pour le soutien ...
Sachez que vous me donnez la force de continuer !
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Cette fois-ci, j'ai demandé l'autorisation à un youtubeur d'utiliser sa vidéo pour la traduire et il a répondu positivement comme vous pourrez le voir dans cette vidéo.
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Vidéo originale :
https://youtu.be/DOZQ58uTWdw
Sa chaine :
https://www.youtube.com/channel/UCoP27OyWjMhD3OwDtE66TqQ
Autorisation de l'auteur :
https://ibb.co/wBKj2tX
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