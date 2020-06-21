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Patrick Burensteinas - Alchimie, communication et entreprise (Widoobiz II - 24/06/2013)
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1 view • June 21, 2020
Import YT 24 juin 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=Y5qbkVs34PM
Chaîne YT Widoobiz : https://www.youtube.com/channel/UCQL2hDMH8NvYJGDbXdrttLA
Yannick Le Guern reçoit pour cette seconde émission consacrée à Patrick Burensteinas, Alchimiste, nous évoquerons sa société, Orifaber, et ses projets entrepreneuriaux.
Parmi ces projets, une fondation, le Collège, dédiée aux savoirs-faire et sciences rares, traditionnelles et humanistes dans une optique de partage de savoirs, de transmission, de recherche.
L'Alchimie nous interrogera sur comment nous comporter dans le monde et nous rassembler pour bâtir un monde meilleur. L'alchimie nous donnera par ailleurs de nombreux enseignements en matière de communication et de management.
On parlera d'Art, de la Renaissance, de Lumière, de hasard, de chemin et de couleurs.
Chaîne YT Widoobiz : https://www.youtube.com/channel/UCQL2hDMH8NvYJGDbXdrttLA
Yannick Le Guern reçoit pour cette seconde émission consacrée à Patrick Burensteinas, Alchimiste, nous évoquerons sa société, Orifaber, et ses projets entrepreneuriaux.
Parmi ces projets, une fondation, le Collège, dédiée aux savoirs-faire et sciences rares, traditionnelles et humanistes dans une optique de partage de savoirs, de transmission, de recherche.
L'Alchimie nous interrogera sur comment nous comporter dans le monde et nous rassembler pour bâtir un monde meilleur. L'alchimie nous donnera par ailleurs de nombreux enseignements en matière de communication et de management.
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