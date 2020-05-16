Ölüm Raporlarında KORONA YAZMAM İÇİN BASKI GÖRÜYORUM - Dr. Erickson

● Neden? Niye bize baskı yapılıyor korona yazmamız için ölüm sebebine? Belki de durumu biraz daha ciddi göstermek için, rakamları biraz daha yüksek göstermek için.

● Burda başka bir hikaye dönüyor. Bunun bilimle bir ilgisi yok. Bence bunun koronayla da ilgisi yok. Ve inanın hepimiz aynı fikirdeyiz.

● Covid-19 ölümlerini niye fazla göstermek istiyor olabilirler ki? Valla… insanları kontrol etmede harika silahtır KORKU… Yeterince korkmuşsa insan bazen düşünemez olur, akıl felce uğrar.

● Şu anda devlet, hastaneye yatan covid’li hasta başına 13 bin dolar vermeyi kararlaştırmış durumda. O covid-19’lu hasta yapay solunum cihazına bağlanırsa, bu defa 39 bin dolar alıyorsunuz. Yapay solunuma soktuğun hastayı da öldürüyorsun(!) çünkü yapman gereken tedavi o değil.



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Dr.Erickson:

Şimdi ilginç olan şu, birisi öldüğü zaman artık hiç kimse şu soruları sormuyor. Bu insanın yüksek tansiyonu var mıydı? Bu insanın şekeri var mıydı? Bu insan kalp krizi mi geçirdi? Herkes şunu soruyor, “Koronadan mı öldü?”. Biz yüzlerce otopside bulunduk. Otopsiye girdiğiniz zaman tek bir ölüm sebebinden bahsetmezsiniz. Ek hastalıklardan, eş zamanlı hastalıklardan bahsedersiniz. Hastanın damarları daralmıştı. Hastanın sigara içmekten akciğerleri zarar görmüştü. Korona ölüme yol açan faktörlerden bir tanesiydi. Ölüm sebebi değildi. Kimse koronadan ölmüyor. Bu çok basitleştirilmiş bir bakış açısı. Öldü. Niye? Koronadan öldü. Hayır. Kaç kişi zatürreden ölüyor? Kaç kişi gripten ölüyor, biliyor musunuz? Kimse gripTEN ölmüyor grip İLE ölüyor. Hasta belki 2 sene önce bir kalp krizi geçirmiş oluyor. Hastada belki kronik akciğer yetmezliği vardı. Hastanın bünyesi zayıf düşmüştü.

Kimse kimseye nezlesi var mı, gribi var mı diye test yapmıyordu şimdiye kadar. Ama şimdi noluyor biliyor musunuz? Acil servis doktorlarına soruyorum. Raporlarda ölüm sebebini yazıyorum. Ve bu ölüm raporlarında KORONA YAZMAM İÇİN BASKI GÖRÜYORUM. Neden? Niye bize baskı yapılıyor korona yazmamız için ölüm sebebine? Belki de durumu biraz daha ciddi göstermek için, rakamları biraz daha yüksek göstermek için. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Wisconsin’den New York’a kadar konuştuğum bütün doktor arkadaşlarımdan aynı şeyi duyuyorum.



Gazeteci:

Yani doktorların korona rakamlarını daha yüksek göstermeleri için baskı altında olduklarını mı iddia ediyorsunuz?



Dr.Erickson:

Tanı listesine koronayı da eklemeleri için baskı görüyorlar. Bu talimat yönetimden geliyor.



Gazeteci:

Devlet kanalıyla mı geliyor, yoksa hastanenin kendi yönetiminden mi?



Dr.Erickson:

Hastane yönetiminden geldiğini düşünüyorum. Şunu demek istiyorum. Ölüm sebebi korona değil. Fakat ölüme sebep olan faktörleri listelerken o listeye koronayı da yazıyorlar artık şimdi. Hasta akciğer yetmezliğinden ölüyor ve korona virüsü de bulunuyor vücudunda. Fakat onu öldüren korona değil. 25 yıl boyunca sigara içen bir hastanın artık işlev gösteremeyen akciğerleri yüzünden hasta ölüyor.



Acil servis doktorlarıyla konuşmanızı tavsiye ederim. Onların size yanlış bilgi vermek için hiçbir sebepleri yok. En doğru, en sağlıklı bilgiyi onlardan alacaksınızdır. Bugün Wisconsin’den doktor bir meslektaşımın paylaştığı bir hikaye var. Onu hepinizin okumasını çok tavsiye ederim. Aynen bizim söylediğimiz şeyi söylüyor. O da bir acil servis doktoru. Diyor ki. Ben savaş alanı gibi bir bölgeye giriyorum. Hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri bomboş. Fakat ofislerimize gidiyoruz. Tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbiseler giymiş insanlar bizim ateşimizi ölçüyorlar koridorlarda. Burda başka bir hikaye var. Bunun bilimle bir ilgisi yok. Bence bunun koronayla da ilgisi yok. Güvenliğimiz için yapıldığı söyleniyor uygulamaların. Güvenlik kelimesini ele aldığımız zaman, acil serviste çalışan doktor arkadaşlarımla da konuşuyorum, bu konunun güvenlikle hiçbir ilgisi yok. Başka bir hikaye dönüyor burada. Ve inanın hepimiz aynı fikirdeyiz.

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Geçtiğimiz Cuma CDC’den 7 sayfalık bir belge ulaştırıldı tarafıma ve özetle diyor ki;



86 yaşında zatürreli ama covid-19 için test uygulanmamış bir hastam olsun, zatürre geçirmeye başladıktan bir müddet sonra, HİÇ HASTALIK BELİRTİSİ OLMAMASINA rağmen sonradan “Sende covid-19 var” denilmiş oğluyla temaslı olduğunu öğrenmiş olalım, o zaman bu hastanın ölüm raporuna ölüm nedeni olarak covid-19 yazabiliyormuşuz!?



Dr.Erickson…

Covid-19 ölümlerini niye fazla göstermek istiyor olabilirler ki?



Valla… insanları kontrol etmede harika silahtır KORKU… Yeterince korkmuşsa insan bazen düşünemez olur, akıl felce uğrar. Öyle olsun istemiyorum ben, insanlar “ben aklımı kullanacağım, geçip gidecek bu da” desin istiyorum.

“Konuyu farklı kaynaklardan araştıracağım, başkaları ne diyor bir bakacağım” desinler. “Kendi aklımı kullanıp kanaatimi öyle oluşturacağım” desin insanlar, çünkü Amerikalı olmanın prensibidir bu!



Covid-19 görev gücü koordinatörü, Deborah Birx: “Öldüğünde covid-19 teşhisi varsa kişinin, covid-19 ölümü ol