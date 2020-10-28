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Международный симпозиум "ПРАВДА О РАКЕ". Путь к излечению рака. Д-р. Чарльз Мэйджорс
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359 views • October 28, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет первое видео из нового проекта Тая Боллинджера – Международного симпозиума «Правда о раке». Русскоязычная версия данного видео была создана при финансовой поддержке наших читателей и зрителей, которые откликнулись на наше обращение, когда мы объявили о своих планах на 2017-й год и сборе средств на их осуществление (http://medalternativa.info/new-projects-2017).
Команда проекта «МедАльтернатива.инфо» выражает благодарность всем, кто поддержал нашу работу – мы ценим вашу помощь! Благодаря вам множество людей увидят эту ценную информацию, которая может помочь им!
Описание проекта "Правда о раке" и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Также в наших планах покупка и перевод 7-серийного д/ф «Правда о вакцинах» и перевод нового сезона фильма «Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения». Эта работа уже начата. Вы можете ускорить завершение этой работы. Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Смотрите также трейлер нового сезона "Правды о раке": https://www.youtube.com/watch?v=ci25BJOHWxc
и трейлер Международного симпозиума "Правда о раке": https://www.youtube.com/watch?v=3Gopn0FgfqU
Команда проекта «МедАльтернатива.инфо» выражает благодарность всем, кто поддержал нашу работу – мы ценим вашу помощь! Благодаря вам множество людей увидят эту ценную информацию, которая может помочь им!
Описание проекта "Правда о раке" и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Также в наших планах покупка и перевод 7-серийного д/ф «Правда о вакцинах» и перевод нового сезона фильма «Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения». Эта работа уже начата. Вы можете ускорить завершение этой работы. Подробности по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Смотрите также трейлер нового сезона "Правды о раке": https://www.youtube.com/watch?v=ci25BJOHWxc
и трейлер Международного симпозиума "Правда о раке": https://www.youtube.com/watch?v=3Gopn0FgfqU
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