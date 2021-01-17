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Тайна Явления Матери Мира. Часть 8
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11 views • January 17, 2021
Тайна Явления Матери Мира. Часть 8 https://youtu.be/juoSnDQsRrU
«Один из главных вопросов, который задают земляне, обращаясь в молитвах: «Почему существует зло на Земле? Как же случилось, что человечество, несмотря на множество религий, миллиарды верующих, миллионы священнослужителей, — катится в пропасть духовной деградации?»
Ответ прост. ОСНОВНОЙ БАЖЕНственный Принцип — это Гармония и Равновесие Двух БАЖЕНственных Начал, Мужского и Женского! Единая Бажество, РАДАтельница, — Есть Матерь Света, Которая ПроРАждает Всё Сущее. Она Соединяет в Себе Оба Начала: Мужское в Женском!
Нарушение этого Принципа, и есть корень всего зла, которое за прошедшие тысячелетия утвердилось на планете.
Для Возстановления Истины, необходимы фундаментальные Преобразования сознания человечества! Это грандиозная задача! Именно поэтому, для её Осуществления на планету Воплотилась в Образе Женщины — Сама Матерь Всего Сущего, Та, Которая и ПроРАДАла этот Мир!»
(Из видеофильма «Тайна Явления Матери Мира. Часть 8»).
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА» - https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/
«Поверьте, дух инквизиции ещё силён, и если бы Христос появился сейчас на Земле, то Ему не миновать было бы если и не распятия или костра, то пожизненного сурового заточения с клеймом Антихриста»... (Е.И. РЕРИХ).
«Если бы сегодня Христос явился людям, приняв некий новый облик, то нет ни малейших сомнений в том, что Он столкнулся бы с той же враждой и неприязнью, что и тогда... Дело обстояло бы даже хуже, ибо нынешнее человечество мнит о себе, что оно «прогрессивнее»»... (Абд-ру-Шин, том 2).
«...Феномен Явления Матери Мира, как Соборной Души, в Преддверии Нового Эона — Наступающей Эпохи Водолея, — есть Явление Мировой Женственности в Образе Софии Премудрой, о Которой было предсказано во всех писаниях мира, а также — мудрецами и пророками, мыслителями и старцами.
О «Жене, Облечённой в Солнце», — Эсхатологической Софии, говарится в библейском «Откровении» (гл.12: 1-6); о Её Явлении в Образе Акмат-Ахмад: (И Явятся Иса и Махди (в Марии ДЭВИ ХРИСТОС)) свидетельствует Коран; Веды-Упанишады называют Майтрейю (Триединую Матерь) «Калки Аватара» (МАХАКАЛИ); буддисты знают о Белой Таре, которая изображена на танкхе, свесив правую ногу. Что предвещает Её грядущее Явление в материальный план. В зороастризме называется Дата Её Земного РАЖДАНия — 28 марта: «28 марта Солнце в 8 градусе Овна — День посвящён будущему Спасителю, Связанному с Эпохой Разделения Добра и Зла» (П.Глоба). Это Земной День РАЖДАНия Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Джордано Бруно, Эдгар Кейси, Генрих Сузо, Теофраст Парацельс, Яков Бёме, Эммануил Сведенборг, Луи Клод де Сен-Мартен, Рудольф Штейнер, Н.Бердяев, Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Вл.Соловьёв, Нострадамус, Немчин, В.Теодориди, Н.К. и Е.И. Рерихи, Ванга, сонорецкие старцы и многие другие — предвидели Эпохальное Явление Софии на территорию Руси в конце второго тысячелетия. Об этом шла речь и в Третьей Тайне Фатимского пророчества (Португалия), которое перед концом своей жизни едва не огласил папа римский Иоанн-Павел II. Примеров и фактов тому можно привести множество. И это Явление, действительно, Свершилось в конце двадцатого века на территории ДревнеКиевской Руси, как и было предсказано Нострадамусом и Вл.Соловьёвым, Даниилом Андреевым и Е.И. Рерих. Явление Матери Мира Стало Знамением для планеты Земля, как наступление Новой Эры Света, Любви и Добра, Эпохи Золотого Века, Гармонии и Духовной Трансформации ПреобРАжённого человечества Шестой РАсы. Квантовый Скачок, или Эмерджентный (Морган, Александер) — переход на качественно новый уровень инобытия, стал реальным на стыках двух изТОРических витков: патриархальной эпохи Рыб и матриархальной Эпохи Водолея, открывающей человечеству Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие! Ибо только в Начале и в Конце на Земле Проявляется Сама Эйн-Соф для Совершения ТРАнсформации — Духовной Алхимии — для того, чтобы Своим Сокровенным Словом ПревРАтить грубую материю в Фохатическое Золотое Полотно Вечности»
(«Автореферат диссертации на соискание учёной степени Доктора ФилоСофии в области ТеоЛогии Виктории Викторовны ПреобРАженской по совокупности Трудов: «Земной Путь Матери Мира» и «СакРАльная Книга Исиды» на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»»).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2019/03/05/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-8/
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«Один из главных вопросов, который задают земляне, обращаясь в молитвах: «Почему существует зло на Земле? Как же случилось, что человечество, несмотря на множество религий, миллиарды верующих, миллионы священнослужителей, — катится в пропасть духовной деградации?»
Ответ прост. ОСНОВНОЙ БАЖЕНственный Принцип — это Гармония и Равновесие Двух БАЖЕНственных Начал, Мужского и Женского! Единая Бажество, РАДАтельница, — Есть Матерь Света, Которая ПроРАждает Всё Сущее. Она Соединяет в Себе Оба Начала: Мужское в Женском!
Нарушение этого Принципа, и есть корень всего зла, которое за прошедшие тысячелетия утвердилось на планете.
Для Возстановления Истины, необходимы фундаментальные Преобразования сознания человечества! Это грандиозная задача! Именно поэтому, для её Осуществления на планету Воплотилась в Образе Женщины — Сама Матерь Всего Сущего, Та, Которая и ПроРАДАла этот Мир!»
(Из видеофильма «Тайна Явления Матери Мира. Часть 8»).
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА» - https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/
«Поверьте, дух инквизиции ещё силён, и если бы Христос появился сейчас на Земле, то Ему не миновать было бы если и не распятия или костра, то пожизненного сурового заточения с клеймом Антихриста»... (Е.И. РЕРИХ).
«Если бы сегодня Христос явился людям, приняв некий новый облик, то нет ни малейших сомнений в том, что Он столкнулся бы с той же враждой и неприязнью, что и тогда... Дело обстояло бы даже хуже, ибо нынешнее человечество мнит о себе, что оно «прогрессивнее»»... (Абд-ру-Шин, том 2).
«...Феномен Явления Матери Мира, как Соборной Души, в Преддверии Нового Эона — Наступающей Эпохи Водолея, — есть Явление Мировой Женственности в Образе Софии Премудрой, о Которой было предсказано во всех писаниях мира, а также — мудрецами и пророками, мыслителями и старцами.
О «Жене, Облечённой в Солнце», — Эсхатологической Софии, говарится в библейском «Откровении» (гл.12: 1-6); о Её Явлении в Образе Акмат-Ахмад: (И Явятся Иса и Махди (в Марии ДЭВИ ХРИСТОС)) свидетельствует Коран; Веды-Упанишады называют Майтрейю (Триединую Матерь) «Калки Аватара» (МАХАКАЛИ); буддисты знают о Белой Таре, которая изображена на танкхе, свесив правую ногу. Что предвещает Её грядущее Явление в материальный план. В зороастризме называется Дата Её Земного РАЖДАНия — 28 марта: «28 марта Солнце в 8 градусе Овна — День посвящён будущему Спасителю, Связанному с Эпохой Разделения Добра и Зла» (П.Глоба). Это Земной День РАЖДАНия Марии ДЭВИ ХРИСТОС.
Джордано Бруно, Эдгар Кейси, Генрих Сузо, Теофраст Парацельс, Яков Бёме, Эммануил Сведенборг, Луи Клод де Сен-Мартен, Рудольф Штейнер, Н.Бердяев, Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Вл.Соловьёв, Нострадамус, Немчин, В.Теодориди, Н.К. и Е.И. Рерихи, Ванга, сонорецкие старцы и многие другие — предвидели Эпохальное Явление Софии на территорию Руси в конце второго тысячелетия. Об этом шла речь и в Третьей Тайне Фатимского пророчества (Португалия), которое перед концом своей жизни едва не огласил папа римский Иоанн-Павел II. Примеров и фактов тому можно привести множество. И это Явление, действительно, Свершилось в конце двадцатого века на территории ДревнеКиевской Руси, как и было предсказано Нострадамусом и Вл.Соловьёвым, Даниилом Андреевым и Е.И. Рерих. Явление Матери Мира Стало Знамением для планеты Земля, как наступление Новой Эры Света, Любви и Добра, Эпохи Золотого Века, Гармонии и Духовной Трансформации ПреобРАжённого человечества Шестой РАсы. Квантовый Скачок, или Эмерджентный (Морган, Александер) — переход на качественно новый уровень инобытия, стал реальным на стыках двух изТОРических витков: патриархальной эпохи Рыб и матриархальной Эпохи Водолея, открывающей человечеству Абсолютное Знание, Вечность и Безсмертие! Ибо только в Начале и в Конце на Земле Проявляется Сама Эйн-Соф для Совершения ТРАнсформации — Духовной Алхимии — для того, чтобы Своим Сокровенным Словом ПревРАтить грубую материю в Фохатическое Золотое Полотно Вечности»
(«Автореферат диссертации на соискание учёной степени Доктора ФилоСофии в области ТеоЛогии Виктории Викторовны ПреобРАженской по совокупности Трудов: «Земной Путь Матери Мира» и «СакРАльная Книга Исиды» на тему: «ЗЕМНОЙ ПУТЬ МАТЕРИ МИРА»»).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2019/03/05/tajna-yavleniya-materi-mira.-chast-8/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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