Sodom en Gomorra is echt: jongeren verdienen gezonde rebellie - Dutch Audio

De arme meerderheid van de mensheid verdient gerechtigheid



Ron Wyatt herontdekte de ware plaats van Sodom & Gomorrah, wat ook wordt bevestigd door de Romeinse historicus Josephus. Maar dit is in strijd met wat bijna alle seminaries leren!? Waarom wordt dit juweeltje van geschiedenis verborgen? Ron Wyatt deed vele andere geweldige ontdekkingen als een zelf gefinancierde archeoloog (amatuer). God werkt door de nederige en nederige om Zijn Glorie te delen en meer mensen te helpen. God zegene en geef het door, in de naam van Christus!

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Thamudische inscripties in Jebel el Lawz werden vertaald en beschrijven een GESMOLTEN KALF! Ze worden gevonden naast de menora die Dr. Kim ontdekte.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodom en Gomorra - De steden van de vlakte - As en zwavel herinneren aan de vurige gebeurtenis

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

"De berg Sinaï in Arabië" Galaten 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

reizen in Saoedi-Arabië naar de berg Sinaï en andere sites: www.arkdiscovery.com/travel.htm

Caïro naar Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Nuweiba naar Arabië: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock en Elim: https://www .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Berg Sinaï en Gouden Kalf Altaar: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com heeft hun Red Sea Miracle II-film uitgebracht op de Red Sea Crossing - Mt. Sinai komt eraan en het zal Jebel el Lawz bevatten

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