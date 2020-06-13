© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
La France n'est pas coupable d'être tombée sur un pervers narcissique
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • June 13, 2020
Import YT 10 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=VXD8jKSx3pM
Chaîne YT Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
Quand Henri Leconte se fait battre en finale de Roland Garros en 88, il félicite le public "pour avoir compris son jeu". Il se pourrait bien qu'Emmanuel Macron soit sur la même ligne psychologique désastreuse, celle de la perversion narcissique pour qui l'essentiel est de faire illusion même dans la défaite.
Chaîne YT Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
Quand Henri Leconte se fait battre en finale de Roland Garros en 88, il félicite le public "pour avoir compris son jeu". Il se pourrait bien qu'Emmanuel Macron soit sur la même ligne psychologique désastreuse, celle de la perversion narcissique pour qui l'essentiel est de faire illusion même dans la défaite.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.