Czy mamy dzisiaj kapłaństwo Melchizedeka na ziemi? Bynajmniej!

Czy Biblia mówi, że dzisiaj na ziemi istnieje kapłaństwo Melchizedeka?

Czy wierzący staje się kapłanem w porządku Melchizedeka?

Odpowiem, że nie!

Czy Jaszua jest dzisiaj arcykapłanem w porządku Melchizedeka na ziemi?

Odpowiem, nie!

Przestudiujmy razem i zbadajmy informacje ze starożytnego Bliskiego Wschodu, które ułatwią nam zrozumienie i poznanie właściwego kontekstu kapłaństwa Aarona i rolę, jaką odgrywa ono w ziemskim Przybytku.

List do Hebrajczyków 8:4 wyraźnie mówi, że gdyby Jaszua był na ziemi, nie byłby kapłanem, ponieważ są już kapłani, którzy to sprawują.

Musimy szukać i studiować, aby wyjaśnić niektóre nieporozumienia dotyczące roli kapłana i daru, jaki Bóg dał im jako jedynym zdolnym do wykonywania pracy kapłańskiej.