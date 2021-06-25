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Czy mamy dzisiaj kapłaństwo Melchizedeka na ziemi? Bynajmniej!
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23 views • June 25, 2021
Czy Biblia mówi, że dzisiaj na ziemi istnieje kapłaństwo Melchizedeka?
Czy wierzący staje się kapłanem w porządku Melchizedeka?
Odpowiem, że nie!
Czy Jaszua jest dzisiaj arcykapłanem w porządku Melchizedeka na ziemi?
Odpowiem, nie!
Przestudiujmy razem i zbadajmy informacje ze starożytnego Bliskiego Wschodu, które ułatwią nam zrozumienie i poznanie właściwego kontekstu kapłaństwa Aarona i rolę, jaką odgrywa ono w ziemskim Przybytku.
List do Hebrajczyków 8:4 wyraźnie mówi, że gdyby Jaszua był na ziemi, nie byłby kapłanem, ponieważ są już kapłani, którzy to sprawują.
Musimy szukać i studiować, aby wyjaśnić niektóre nieporozumienia dotyczące roli kapłana i daru, jaki Bóg dał im jako jedynym zdolnym do wykonywania pracy kapłańskiej.
Czy wierzący staje się kapłanem w porządku Melchizedeka?
Odpowiem, że nie!
Czy Jaszua jest dzisiaj arcykapłanem w porządku Melchizedeka na ziemi?
Odpowiem, nie!
Przestudiujmy razem i zbadajmy informacje ze starożytnego Bliskiego Wschodu, które ułatwią nam zrozumienie i poznanie właściwego kontekstu kapłaństwa Aarona i rolę, jaką odgrywa ono w ziemskim Przybytku.
List do Hebrajczyków 8:4 wyraźnie mówi, że gdyby Jaszua był na ziemi, nie byłby kapłanem, ponieważ są już kapłani, którzy to sprawują.
Musimy szukać i studiować, aby wyjaśnić niektóre nieporozumienia dotyczące roli kapłana i daru, jaki Bóg dał im jako jedynym zdolnym do wykonywania pracy kapłańskiej.
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