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Covid-19. Międzynarodowy Marsz o Wolność w Warszawie. 21.11.2020
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133 views • November 21, 2020
Międzynarodowy Marsz o Wolność – globalny sprzeciw wobec polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii COVID-19, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu.
Anti-Covid protest in Warsaw, Poland.
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/kolejny_miedzynarodowy,p229512185
https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/
Anti-Covid protest in Warsaw, Poland.
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/kolejny_miedzynarodowy,p229512185
https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/
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