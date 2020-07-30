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L'info en QuestionS #8 - 30 juillet 2020
luciole
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14 views • July 30, 2020
Au programme de ce soir : Nous avons le grand privilège de recevoir Lucile Cornet-Vernet, fondatrice de la Maison de l'Artemisia, une association humanitaire française
(Loi 1901) de lutte contre le paludisme par l’Artemisia, à destination des populations les plus vulnérables du Sud. Elle a deux missions :

— accélérer les recherches sur la tisane d’Artemisia, traitement ancestral contre le paludisme
— encadrer et augmenter la production d'Artemisia raisonnée dans les pays impaludés. Les Maisons de l’Artemisia, pôles de compétences locaux, coordonnent la connaissance et la diffusion de la plante

— Pour accéder au site de la Maison de l'Artemisia : https://maison-artemisia.org/
— Pour faire un don à la Maison de l'Artemisia : https://maison-artemisia.org/faire-un-don/
— Pour participer à la campagne de sociofinancement pour la recherche contre le COVID avec l'Artemisia : https://fr.gofundme.com/f/Artemisia-For-Africa

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.

⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : sa chaîne a été supprimée par YouTube depuis le 29 juillet 2020
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg

Cette émission s'est axée essentiellement sur les conseils pratiques à mettre en œuvre sur les plans individuel et collectif. À suivre et à partager sans modération !
Keywords
censuredictaturecovid19libre choix therapeutiquelibre consentement eclaire
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