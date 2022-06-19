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ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ) ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ("ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ"). NO TO THE ANTICHRIST HATE OF SODOMITES "PRIDE" https://ugetube.com/watch/I2L8CD2GUliiKFv , https://rumble.com/v18znkv-no-to-the-antichrist-hate-of-sodomites-pride.html . (ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ
ΦΑΝΕΕΕΕ… ΜΕ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΕΝ).
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΩΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΕΛΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1887oz-genocide-from-the-antichrist-dictatorship-in-greece.html
, https://www.brighteon.com/588a1835-e4ab-43f0-8850-e2eb02fcc3e0 , https://ugetube.com/watch/8u4Iq919jsRr13a .
ΠΗΓΕΣ: http://www.freevolition.gr , http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , http://www.freevolition.gr/greece.htm , http://www.freevolition.gr/666.htm , http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/06/blog-post_84.html , https://ikivotos.gr/post/1607/panagiwths-dhmakakos-o-xristos-efhmereyei , https://twitter.com/dstefanos/status/1534469085613985793 .
ΜΕ
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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