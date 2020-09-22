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Les GAFAM censurent les lanceurs d'alerte - Silvano quitte YouTube
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74 views • September 22, 2020
22 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=pwnTdieqOUU
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
Titre original : Le Poucet Trotta fait réagir le géant YouTube
Silvano a été interdit par YouTube de publier des vidéos jusqu'au 15 décembre. Réaction du lanceur d'alerte. Il diffuse désormais sur le site Odysée : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f?page=1
Voici le lien de la campagne Ulule :
- https://www.ulule.com/hold-up-1/
Un immense merci à Silvano Trotta d'avoir pris le temps de cette interview.
la page Facebook :
- https://www.facebook.com/pages/catego
Le site :
- https://tprod.fr/project/thanatos-itv/
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Très belle semaine !
Thana TV : https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg
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Silvano a été interdit par YouTube de publier des vidéos jusqu'au 15 décembre. Réaction du lanceur d'alerte. Il diffuse désormais sur le site Odysée : https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f?page=1
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