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ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΥΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!!! Η τουρκική τηλεόραση προβάλλει φρικτές εικόνες
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181 views • October 08, 2021
μπωρη να γενηθηκαν τετοια μωρα, εχουν γενηθη και στο παρελθον, κανενας επηστημωνας μεχρι στηγμης δεν εχει αναφερη τετοιες παρενεργιες η οτι ειναι δυνατο τετοιες μεταλαξης γονοιδιώματος απο το εμβολο κοβιτ19 , τωρα αν εκαναν αυτες οι μανες τετοια παιδια μετα των εμβολιασμο "Δυνητικά " ειναι παρενεργια, αλλα αυτο πρεπει να διασταυρωθή , με περασμενες χρονιες, και αν βρεθουν και αλλα τετοια περιστατικα στο μελον , και συγκριτικά βγαινουν αποτελεσματα , παντος τετοιες παρενέργιες δεν εχει δηλωση κανενας βιοχημικός οτι ειναι εφικτές , το μωρακι που βλεπω με πολλαπλα χερια ποδια εἰταν δήδημο που δεν αναπτύχθηκαν και τα δυο μωρα σωστα , οπως τα σιαμέζικα π.χ. παντος ολλα πιθανα είναι....
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