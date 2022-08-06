234) Cristais liquidos e a saúde - Drª Esther del Río Serrano

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Créditos ao Canal Greupo Aragón | 25/10/2013:
Dra. Esther del Río Serrano en Salud Interior: Cristales Liquidos: https://www.youtube.com/watch?v=f9C5fOaXNGM
Entrevista com a Dra. Esther del Río Serrano para o programa Salud Interior no Canal do México em 2006.
A água estruturada é o primeiro passo daquilo que trata a Teoria geral da Homeopatia, onde se estrutura o cristal líquido (água) com uma sintonia específica personalizada, a diluição e dinamização de um espectro harmónico da substância natural mais similar aos sintomas a corrigir. As microondas, wi-fi, bluetooth e similares são perturbadores dos cristais líquidos, e logo da saúde.
Avisos:
Dr. Geert Vanden Bossche - vacinas crianças = "sentença de morte"? https://www.bitchute.com/video/GxR0vxXZVSu8/ Dr. Sucharit Bhakdi - As vacinas COVID provocam a auto-destruição do sistema imunitário: https://www.bitchute.com/video/ENyLteEVx39t/
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
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