Προπαγανδιστικό βίντεο της Al Qaeda για άφθονο γέλιο!

Ένα βίντεο του Σύρου ηθοποιού Treka Zn, στο οποίο σατιρίζει ένα προπαγανδιστικό βίντεο των τρομοκρατών του ISIS. Το βίντεο είναι από τον Σεπτέμβρη 2018 και από τότε είναι αναρτημένο, με ελληνικούς υπότιτλους στο κανάλι Μαντάτα, στο YouTube. Μόλις προχθές, το YouTube ανακάλυψε ότι - για κάποιον περίεργο λόγο - το βίντεο αυτό είναι "ακατάλληλο δι' ανηλίκους" και έβαλε περιορισμό ηλικίας.

Στην πραγματικότητα, ο περιορισμός ηλικίας είναι η νέα μέθοδος που χρησιμοποιεί το YouTube, για να περιορίζει την απήχηση των βίντεο που είναι "ενοχλητικά" για το σύστημα, αλλά δεν έχει σοβαρούς λόγους για να τα διαγράψει!