www.scabelum.com

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Luis de Miguel entrevista a Anna M. Fernández Poncela. Ella es doctora en antropología social por la Universidad de Barcelona; autora de varios libros, docente e investigadora en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad, nos presentará su nuevo libro: “ PANDEMIA: MIRADAS OTRAS “(5 de abril 2023)