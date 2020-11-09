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Des républicains interdits d'accès au dépouillement des votes en Pennsylvanie
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16 views • November 09, 2020
6 nov. 2020 : https://odysee.com/@filsdepangolin:e/des-r-publicains-interdits-d-acc-s-au-d:2
Fils de Pangolin : https://odysee.com/@filsdepangolin:e
6 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=taWgthIpGR8
Fils de Pangolin : https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
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Source ➡️ https://www.c-span.org/video/?477808-1/trump-campaign-claims-voter-fraud-pennsylvania-files-lawsuit
Transcript et traduction : Justine
Via https://www.trad.pub
Si vous reuploadez cette vidéo sur votre chaine ou ailleurs, merci de mettre un lien vers cette vidéo, c 'est toujours appréciable 💚
C'est... très triste que nous soyons ici ....dans la ville qui est... vraiment le lieu ou notre démocratie a vu le jour. Et ce qui arrive ici est l'une des choses les plus antidémocratiques que j'ai jamais vues ou auquelles j'ai été confronté. Et ce n'est pas seulement ici à Phil... à Philadelphie, cela se passe dans tout le pays.
Nous avons entamé une procédure. La procédure exigeait en fait qu'avec ces bulletins postaux (qui, vous le savez, sont déjà très suspects, cette forme de vote a toujours été considérée comme la plus exposée à la fraude, et ça c'était selon le New York Times à un moment ou ça ne concernait pas le candidat président Trump....eh bien nous étions censés être autorisés par la loi, à observer le dépouillement des bulletins de vote.
Alors, "observer" signifie, pour toute personne censée, d'être dans la possibilité de regarder !
L'interprétation qu'en a fait la machine démocrate corrompue de Philadelphie... c'est que les observateurs peuvent se trouver à une distance de 6 ou 10 mètres. Dans l'incapacité de pouvoir regarder le bulletin de vote, dans l'incapacité de voir si le cachet de la poste était valide, si l'adresse et la signature ont été correctement apposés sur le bulletin...(tous ces détails qui... entraine souvent l'invalidation d'un bulletin). Voila qui facilite la possibilité d'y intégrer au dépouillement, disons... cinquante mille bulletins totalement frauduleux... puisqu'ils n'ont pas pu être observés !
Et cela a duré pendant 20 heures. Pendant que vous pensiez tous qu'il y avait une sorte de comptage légitime ici à Philadelphie, c'était totalement illégitime.
Nous sommes donc retournés au tribunal. Et nous sommes allés devant un juge démocrate. Inutile de vous dire quel est le résultat à Philadelphie si vous avez affaire à un juge démocrate. C'est évidemment un imposteur / arriviste qui ne connaît pas le sens du mot "observer".
Observer, signifie être capable de regarder ! Pas un seul républicain n'a été capable de regarder un seul de ces bulletins de vote par courrier !
En ce qui nous concerne, ils pourraient venir de Mars ! Ou bien ils pourraient provenir du comité national démocratique.
Joe
Fils de Pangolin : https://odysee.com/@filsdepangolin:e
6 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=taWgthIpGR8
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Via https://www.trad.pub
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C'est... très triste que nous soyons ici ....dans la ville qui est... vraiment le lieu ou notre démocratie a vu le jour. Et ce qui arrive ici est l'une des choses les plus antidémocratiques que j'ai jamais vues ou auquelles j'ai été confronté. Et ce n'est pas seulement ici à Phil... à Philadelphie, cela se passe dans tout le pays.
Nous avons entamé une procédure. La procédure exigeait en fait qu'avec ces bulletins postaux (qui, vous le savez, sont déjà très suspects, cette forme de vote a toujours été considérée comme la plus exposée à la fraude, et ça c'était selon le New York Times à un moment ou ça ne concernait pas le candidat président Trump....eh bien nous étions censés être autorisés par la loi, à observer le dépouillement des bulletins de vote.
Alors, "observer" signifie, pour toute personne censée, d'être dans la possibilité de regarder !
L'interprétation qu'en a fait la machine démocrate corrompue de Philadelphie... c'est que les observateurs peuvent se trouver à une distance de 6 ou 10 mètres. Dans l'incapacité de pouvoir regarder le bulletin de vote, dans l'incapacité de voir si le cachet de la poste était valide, si l'adresse et la signature ont été correctement apposés sur le bulletin...(tous ces détails qui... entraine souvent l'invalidation d'un bulletin). Voila qui facilite la possibilité d'y intégrer au dépouillement, disons... cinquante mille bulletins totalement frauduleux... puisqu'ils n'ont pas pu être observés !
Et cela a duré pendant 20 heures. Pendant que vous pensiez tous qu'il y avait une sorte de comptage légitime ici à Philadelphie, c'était totalement illégitime.
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