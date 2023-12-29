Правда о землетрясении в Турции | Документальный фильм

Катастрофические события 2023 года в Турции повергли в шок даже бывалых спасателей. Жуткие кадры с места событий обличают всю абсурдность потребительского формата, в котором мы живём. Люди, ожидающие помощь, сталкиваются с толпами мародёров и безразличием властей.





Страшную правду блокируют социальные сети, её не показывают в СМИ. Эта трагедия не только Турции. Она касается всех людей на планете. Ведь климатический цербер уже вышел из недр Земли. Он безжалостно сметает всё на своём пути.





Правда в том, что выстоять в одиночку перед лицом этого страшного врага не сможет ни одно государство. Нам необходимо объединение. Но в потребительском формате оно невозможно, так как каждое государство преследует исключительно свои интересы. Поэтому нам нужен переход к созидательному формату общества.









🌍 Узнать о всех преимуществах созидательного формата можно, посмотрев Международный онлайн-форум на 150 языках «Глобальный кризис. Выход есть»: https://creative-society.ru/global-cr...





🌍 Форум на русском языке:





• Глобальный кризис. Выход есть | Между...





⏩ Передача «Созидательное общество или Цербер»:





• Созидательное общество или Цербер





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