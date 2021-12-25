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Kvällens galenskap 211225
Swedish Rebel
Swedish Rebel
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1 view • December 25, 2021
1. Efter stor ökning av förskrivningen av läkemedel med klorokin begränsar nu Läkemedelsverket förskrivningen. Detta är från april 2020 och visar att läkmedelsmaffian styr Sverige. Skrämmande.
https://www.lakemedelsvarlden.se/nu-begransas-forskrivning-av-klorokin-i-sverige/
2. Den palestinsk-arabiska nyhetsförmedlaren SHFA presenterade nyligen en opinionsundersökning bland arabiska invånare i Jerusalem där över 90 procent svarade att de föredrar att Israel behåller kontrollen över staden istället ett överlämnande till den palestinska myndigheten.
https://samnytt.se/ny-undersokning-araberna-i-jerusalem-foredrar-israeliskt-styre/
3. Det har skett en explosion och brand i batteriföretaget Northvolts lokaler i Västerås på juldagen. Två personer har förts till sjukhus. Det är andra gången på kort tid som det smäller på batterifabriken.
https://samtiden.nu/2021/12/explosion-efter-brand-i-batterifabrik/
4. Följ med på insidan och se lite bilder från en smått bisarr fest hos släkten Rothschild. Ursprunget av bilderna är under utredning, enligt flera källor är det från år 1972. Satanister som styr Världen.
https://www.vaken.se/lackta-bilder-fran-insidan-bisarr-fest-hos-familjen-rothschild/
5. Trodde du att jultomten var vit? Att den älskade figuren med rötterna i en mix av europeisk kultur och historia skulle fortsätta att vara vit även i framtiden? BLM ger avtryck överallt.
https://www.nyatider.nu/disney-gor-om-jultomten-nu-ska-han-vara-svart/
6. Enligt färsk statistik från Vattenfall kommer ett hushåll i södra Sverige som bor i en eluppvärmd villa få en elräkning på 7 250 kronor i december, jämfört med 1 722 kronor för förra årets decemberräkning.
https://nyheteridag.se/nya-energiministern-vi-har-fortfarande-lagre-priser-an-nastan-alla-europeiska-lander/
7. Att dra på sig covid-19 med flit i syfte att få en naturlig immunitet är brottsligt och kan ge upp till fem års fängelse, i Schweiz efter att invånare börjat arrangera "infektionspartyn" för att slippa vaccinering.
https://www.friatider.se/fem-ars-fangelse-att-fa-corona-med-flit
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