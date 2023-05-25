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Kommande event Lördagen 27 maj:

Family United, "Keep families together", 16:00, Medborgarplatsen, Stockholm,

Upprättelse Hästmannen, 09:00-heldag, Sjöeryd 3, Nässjö.

Demokratifest Umeå, 12:00-14:00, Renmarkstorget, Umeå.





Kommande event tisdagen 30 maj:

Bevara Lycksele BB, 18:30, torget Lycksele





Videon 'Kommande event' uppladdad på:https://www.bitchute.com/video/DeFFzW4387UT/

https://rumble.com/v2q1kkw-kommande-event.html

https://swebbtube.se/w/uYJst8aFL4bDK2fSjsmwzx

https://www.brighteon.com/2ee73da7-2023-4419-9117-00400fb3d15d