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Kommande event Lördagen 27 maj:
Family United, "Keep families together", 16:00, Medborgarplatsen, Stockholm,
Upprättelse Hästmannen, 09:00-heldag, Sjöeryd 3, Nässjö.
Demokratifest Umeå, 12:00-14:00, Renmarkstorget, Umeå.
Kommande event tisdagen 30 maj:
Bevara Lycksele BB, 18:30, torget Lycksele
Videon 'Kommande event' uppladdad på:https://www.bitchute.com/video/DeFFzW4387UT/
https://rumble.com/v2q1kkw-kommande-event.html
https://swebbtube.se/w/uYJst8aFL4bDK2fSjsmwzx
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