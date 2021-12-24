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Choc : l’épidémie Covid ne serait-elle qu’une vaste fumisterie
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30 views • December 24, 2021
Choc : l’épidémie Covid ne serait-elle qu’une vaste fumisterie
Interviewé sur CNews, l’épidémiologiste de l’INSERM Laurent Toubiana a appelé tous les Français à sortir enfin de la torpeur occasionnée, selon lui, par une trop grande exagération de la gravité de la pandémie.
Des propos chocs qui ont fait réagir à retrouver dans la vidéo ci-dessous :
L’épidémie Covid ne serait-elle qu’une vaste fumisterie ?
L’épidémiologiste Laurent Toubiana a, et c’est le moins que l’on puisse dire, semé un certain trouble sur le plateau de CNews. Invité à intervenir ce 23 décembre, il déclare espérer plus que tout que tous les Français sortent enfin de cette torpeur invraisemblable. Dans laquelle nous sommes tous actuellement plongés. Pour le chercheur, cette torpeur coûte très cher à la population !
Dans une séquence capturée et relayée sur les réseaux sociaux, on peut entendre Laurent Toubiana alerter, tout particulièrement, sur le coût réel pour la population française des mesures publiques prises afin de lutter contre une épidémie qui, selon lui, n’en est absolument pas une ! Enfin presque… L’épidémiologiste de l’INSERM reconnait tout de même que la pandémie a été forte au tout début. « Je sais que ce que je peux dire peut sembler totalement ahurissant, mais il faut comprendre que c’est la réalité »…
Interviewé sur CNews, l’épidémiologiste de l’INSERM Laurent Toubiana a appelé tous les Français à sortir enfin de la torpeur occasionnée, selon lui, par une trop grande exagération de la gravité de la pandémie.
Des propos chocs qui ont fait réagir à retrouver dans la vidéo ci-dessous :
L’épidémie Covid ne serait-elle qu’une vaste fumisterie ?
L’épidémiologiste Laurent Toubiana a, et c’est le moins que l’on puisse dire, semé un certain trouble sur le plateau de CNews. Invité à intervenir ce 23 décembre, il déclare espérer plus que tout que tous les Français sortent enfin de cette torpeur invraisemblable. Dans laquelle nous sommes tous actuellement plongés. Pour le chercheur, cette torpeur coûte très cher à la population !
Dans une séquence capturée et relayée sur les réseaux sociaux, on peut entendre Laurent Toubiana alerter, tout particulièrement, sur le coût réel pour la population française des mesures publiques prises afin de lutter contre une épidémie qui, selon lui, n’en est absolument pas une ! Enfin presque… L’épidémiologiste de l’INSERM reconnait tout de même que la pandémie a été forte au tout début. « Je sais que ce que je peux dire peut sembler totalement ahurissant, mais il faut comprendre que c’est la réalité »…
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