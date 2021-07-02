Mita? Ben je boos?

undeEn daar was wimpertroela Mita weer. Eigenlijk wilden we geen aandacht aan haar geven, ze is immers zo langdradig en haar monotone stem zorgt er ook voor dat je eigenlijk niet weer een half uur wil gaat zitten luisteren. Natuurlijk hebben wij dat wel weer gedaan en besloten dat we er de schaar inzetten, voor de echte liefhebbers hebben we ook nog heel de livedinges, veel sterkte.

We haken in als Mita net verteld heeft dat ze onderzoek heeft gedaan en naar 20 augustus 2020, er zijn toen veel mensen opgepakt en gekkie Mita heeft de hand heeft weten te leggen op filmpjes waar ze niet vrolijk van werd.

En daarom roept ze op dat iedereen zich moet melden die gearresteerd is, een boete heeft gehad, verwondingen, alles!

Als er dan een groep is gaat Mita proberen de zaken te heropenen, want er zijn mensen onschuldig veroordeeld.

Ja ja, Mita heeft het er maar druk mee want zelfs het reisje naar Wit Rusland lijkt geen doorgang meer te vinden. Hoe zit dat Mita? We hadden ons er zo op verheugd!

Wij hebben ook nog filmpjes van 20 augustus inderdaad. Dat was de dag dat de heer Pieter Omtzigt belaagd werd door een stelletje idioten waaronder alcoholist Danny V. En kijk, daar loopt Kimmy Koekoek Elders ook met haar gedrongen lijfje, inderdaad goed dat je aan het lijnen bent nu meid!

En dan hebben we ook nog beelden van ruifvreter Voorpost Hannie Descendre, die op die dag blijkbaar geen hernia had waarvoor ze afgekeurd is en niet meer werkt.

En zelfs Mita hebben we, waar ze onderhandelt met de politie waar ze zo’n hekel aan heeft, nou nou Mita, hoe zit dat?

Wat een genant, storend en boosmakend gebeuren was dat, 20 augustus, en nu wil gekkie Mita dus zaken gaan heropenen? HAHA! Hoe dom kan je zijn!

En we voelen al aan ons water dat vriendinnetje en onderzoeker Marijke de Jong Mita geholpen heeft en waarschijnlijk fluistert Domme Deesje haar ook zo af en toe wat in, wat een prachtig vriendenkoppel en hoe kansloos allemaal weer.

Maar goed, dat is allemaal te horen op de lange versie van de livedinges van Mita, voor de echte liefhebbers en bikkels: HIER kan je de livedinges helemaal zien.

We haken in als Mita boos wordt, te zien is dat haar frustratie en haat groot is en wat een dom, oeverloos en zinloos gebabbel weer.

Hilarisch is het als gekkie Brenda de Vrije of hoe ze ook mag heten arriveert in de comments. In haar meer dan zieke brein heeft gekkie Mita de link gelegd tussen journalist Hans de Vreij en Brenda, want hun achternamen lijken op elkaar, LOL!

Gekkie Brenda is daar ook niet blij mee en gaat er zelfs een beetje moeilijk van schrijven.

Toch nog een heerlijke livedinges, we hebben erg gelachen, bedankt Mita!fined