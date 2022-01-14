Ὁ Μόρφου Νεόφυτος συνομιλεῖ μὲ προσκυνητὲς στὸ ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Ἀβακοὺμ (9.1.2022)

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος ἀπαντᾶ στὰ ἐρωτήματα τῶν πιστῶν στὸ ἀρχονταρίκι τοῦ ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου Ὁσίου Ἀβακοὺμ στὸ χωριὸ Φτερικούδι



Ἡ συνάντηση τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου μὲ τοὺς προσκυνητὲς πραγματοποιήθηκε μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Φώτα, στὸ Ἀρχονταρίκι τοῦ ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου Ὁσίου Ἀββακοὺμ στὸ χωριὸ Φτερικούδι, τῆς μητροπολιτικῆς περιφερείας Ταμασσοῦ (09.01.202)



Μουσικὴ τίτλων: Χριστόδωρος Μνάσωνος, Λάφτα (Πολίτικο Λαοῦτο)