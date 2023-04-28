La cara oculta de las energías renovables [2020 - Jean-Louis Perez & Guillaume Pitron]

https://www.rtve.es/play/videos/la-noche-tematica/cara-oculta-energias-renovables/5707832 https://www.elaularevuelta.org/material/la-cara-oculta-de-las-energias-renovables





El cambio climático se ha convertido en una preocupación mundial. Los ciudadanos exigen a sus representantes soluciones específicas para luchar contra la contaminación del aire y el aumento de las temperaturas.

La era del "petróleo para todo" da un vuelco y abre el camino a las tecnologías limpias como la eólica y los paneles solares. Una transición energética nos aleja de los combustibles fósiles, pero que ha empezado a generar alteraciones medioambientales y conflictos industriales y políticos.