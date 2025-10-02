BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Σενάρια δολοφονίας του Ερντογάν...
Stilos Orthodoxias
Stilos Orthodoxias
1140 views • 1 day ago

Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ'
από το κανάλι του ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 02/10/2025


Ένας χαριτωμένος ιερέας ο π. Δημήτριος στο Δοξάτο Δράμας που αγαπάει ο κόσμος και είναι πολύτεκνος, ο πονηρός του έκαψε το σπίτι. Ευτυχώς γλίτωσε τα παιδιά του. Παρακαλούμε όποιος έχει την ευχαρίστηση να βάλει στον λογαριασμό της πρεσβυτέρας του μια βοήθεια. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ IBAN: GR9401710670006067010121719 Αριθμός Λογαριασμού: 6067010121719

newsgodchristpoliticalreligiousgreece
