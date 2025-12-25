BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

«Стоящие над пропастью во лжи». Виктория ПреобРАженская
VictoriaRA
VictoriaRA
32 followers
Follow
1
Download MP3
Share
Report
9 views • 2 days ago

«Стоящие над пропастью во лжи». Виктория ПреобРАженская.

Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/37Pj15pKCqc

Текстовая версия: «Стоящие над пропастью во лжи» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/stoyaschie-nad-propastyu-vo-lzhi

«Почти все думают, что два режима воюют друг с другом... Мало кто замечает, что они играют. Почти никто, — что играют они в поддавки. И реально единицы осознают, что игроки — не они...»

(Из комментариев в сети).

«Завершается 2025 год. А события, произходящие в эпицентре мирового зла, — всё более накаляются. Не всё получается у мировых игроков, запаздывают болезные, боятся массового пробуждения и протестов. Именно поэтому, изпользуя инструментарий военных действий, всё напористее продвигают они цифровизацию населения, при этом лишая массы правдивой информации. Обе капиталистические страны-корпорации: РФ и Украина строят цифровой ГУЛАГ для рабов Антихриста. А их прозаседавшиеся депутаты, как по команде, принимают оферты, полностью блокирующие все свабоды и права населения, на основе полного контроля с помощью цифровых технологий. Творится немыслимый безпредел мирового зла, беззакония и циничного обмана. А стоящие над пропастью во лжи, со смартфонами в руках, верят этим говорящим головам и по команде совершают свой последний прыжок в бездну.

Ни Путин, ни Зеленский, ни тем более Трамп с Европой не хотят завершения СВО. Этот военный спектакль заранее был ими обговорен и разыгран для отвлечения от внутренних проблем, окончательного разграбления стран, внедрения цифровизации и тотального контроля, замещения коренного населения азиатами. Большинство из мигрантов — мусульмане. Таким же образом в прошлые века захватчики планеты заменили население в Египте, Турции, Индии, Афганистане, Африке и т.д. Ранее там жили белые народы, цивилизация была высокотехнологичной и культурной. Подтверждение тому — единый ансамбль архитектурных шедевров, разпространённый по всей Земле. И в Африке, и в Австралии до глобальной катастрофы, связанной с бомбардировкой этих территорий термоядерным оружием, жили белые гиганты. И все невероятные строения, уцелевшие со времён изтребления прежней цивилизации, — это молчаливые памятники сокрытой СТАРины. Тёмные, как огня, боятся правды, боятся разоблачения мирового заговора против человечества, боятся своей никчемности и низкочастотности. Всё, что они умеют, — так это разрушать и изтреблять народы, опутывая их плотной паутиной лжи и устрашения, запутывая их в сети Сета. Других методов удержания власти у них нет. Эти репты, вылезшие из-под земли, с помощью хитрости и обмана, изпользования запрещённого оружия и чёрной магии, захватили великую цивилизацию предков-великанов славян...»

____________________________________________

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION): https://bit.ly/3XRvfPj — скачайте Архив Сайта «ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»» по ссылкам https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip или

https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (270 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Защита от чипизации! «...Абсолют Непроницаем. Кто живёт в Моих ВибРАциях, — неподвластен Силам Тьмы, ибо они — его не достигают, ибо в нём — Мой Свет» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС. «Мир Тебе...», 15.07.1995). См. САЙТ:

https://bit.ly/3wPizjR

ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА —

https://bit.ly/3GQCMso

и

https://bit.ly/3VtIsfN

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara/videos/all Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).

Подписывайтесь на Telegram-Каналы

https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

и

https://t.me/usmalos — доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская».

Keywords
messiahvaccinationspiritualitycontrolantichristpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipsnanotechnologiecancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protection
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Iran conducts surprise missile drills amid rising tensions with Israel

Iran conducts surprise missile drills amid rising tensions with Israel

Kevin Hughes
Kremlin denies reports of plans to &#8220;restore Soviet influence&#8221;

Kremlin denies reports of plans to “restore Soviet influence”

Belle Carter
Trump&#8217;s Greenland gambit sparks diplomatic crisis as Denmark summons U.S. envoy

Trump’s Greenland gambit sparks diplomatic crisis as Denmark summons U.S. envoy

Belle Carter
EU cracks down on independent journalism: Euractiv banned from commission briefings

EU cracks down on independent journalism: Euractiv banned from commission briefings

Kevin Hughes
Sacrificing prosperity for propaganda? Study shows net-zero plan could crush Canada&#8217;s GDP by 6.2%

Sacrificing prosperity for propaganda? Study shows net-zero plan could crush Canada’s GDP by 6.2%

Willow Tohi
Ukraine&#8217;s drone strikes cripple Russian energy infrastructure

Ukraine’s drone strikes cripple Russian energy infrastructure

Patrick Lewis
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy