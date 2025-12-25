«Стоящие над пропастью во лжи». Виктория ПреобРАженская.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«Почти все думают, что два режима воюют друг с другом... Мало кто замечает, что они играют. Почти никто, — что играют они в поддавки. И реально единицы осознают, что игроки — не они...»
(Из комментариев в сети).
«Завершается 2025 год. А события, произходящие в эпицентре мирового зла, — всё более накаляются. Не всё получается у мировых игроков, запаздывают болезные, боятся массового пробуждения и протестов. Именно поэтому, изпользуя инструментарий военных действий, всё напористее продвигают они цифровизацию населения, при этом лишая массы правдивой информации. Обе капиталистические страны-корпорации: РФ и Украина строят цифровой ГУЛАГ для рабов Антихриста. А их прозаседавшиеся депутаты, как по команде, принимают оферты, полностью блокирующие все свабоды и права населения, на основе полного контроля с помощью цифровых технологий. Творится немыслимый безпредел мирового зла, беззакония и циничного обмана. А стоящие над пропастью во лжи, со смартфонами в руках, верят этим говорящим головам и по команде совершают свой последний прыжок в бездну.
Ни Путин, ни Зеленский, ни тем более Трамп с Европой не хотят завершения СВО. Этот военный спектакль заранее был ими обговорен и разыгран для отвлечения от внутренних проблем, окончательного разграбления стран, внедрения цифровизации и тотального контроля, замещения коренного населения азиатами. Большинство из мигрантов — мусульмане. Таким же образом в прошлые века захватчики планеты заменили население в Египте, Турции, Индии, Афганистане, Африке и т.д. Ранее там жили белые народы, цивилизация была высокотехнологичной и культурной. Подтверждение тому — единый ансамбль архитектурных шедевров, разпространённый по всей Земле. И в Африке, и в Австралии до глобальной катастрофы, связанной с бомбардировкой этих территорий термоядерным оружием, жили белые гиганты. И все невероятные строения, уцелевшие со времён изтребления прежней цивилизации, — это молчаливые памятники сокрытой СТАРины. Тёмные, как огня, боятся правды, боятся разоблачения мирового заговора против человечества, боятся своей никчемности и низкочастотности. Всё, что они умеют, — так это разрушать и изтреблять народы, опутывая их плотной паутиной лжи и устрашения, запутывая их в сети Сета. Других методов удержания власти у них нет. Эти репты, вылезшие из-под земли, с помощью хитрости и обмана, изпользования запрещённого оружия и чёрной магии, захватили великую цивилизацию предков-великанов славян...»
