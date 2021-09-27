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PRESIDENT TRUMP'S MAN - DAVID STRAIGHT REVEALING ALL THE [EVIL] MAGICIAN'S TRICKS - "PENAL SUMS"
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89 views • September 27, 2021
https://www.bitchute.com/video/rhkducnR9VCQ/
YOU ARE NOW GOING TO BEGIN TO LEARN WHAT PRESIDENT DONALD J. TRUMP HAS KNOWN FOR A LONG TIME AND HAS FOUGHT AGAINST AS HE BRINGS BACK THE CONSTITUTIONAL GOVERNMENT.
WATCH PRESIDENT DONALD J. TRUMP'S MAN, DAVID STRAIGHT, AS HE PULLS THE CURTAIN BACK AND SHOWS YOU WHAT THE EVIL DEEP STATE GOVERNMENT HAS KEPT HIDDEN FROM YOU!
THE GREAT AWAKEING IS UPON US.
NOTHING CAN STOP WHAT'S COMING. NOTHING.
IT'S GOING TO BE BIBLICAL.
https://timothycharlesholmseth.com/
YOU ARE NOW GOING TO BEGIN TO LEARN WHAT PRESIDENT DONALD J. TRUMP HAS KNOWN FOR A LONG TIME AND HAS FOUGHT AGAINST AS HE BRINGS BACK THE CONSTITUTIONAL GOVERNMENT.
WATCH PRESIDENT DONALD J. TRUMP'S MAN, DAVID STRAIGHT, AS HE PULLS THE CURTAIN BACK AND SHOWS YOU WHAT THE EVIL DEEP STATE GOVERNMENT HAS KEPT HIDDEN FROM YOU!
THE GREAT AWAKEING IS UPON US.
NOTHING CAN STOP WHAT'S COMING. NOTHING.
IT'S GOING TO BE BIBLICAL.
https://timothycharlesholmseth.com/
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